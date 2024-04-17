ПАСЕ призвала передать активы России Украине и принять Косов в Совет Европы

ПАСЕ призвала передать активы России Украине и принять Косово в Совет Европы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на пленарном заседании в Страсбурге рекомендовала сегодня «конфисковать российские государственные активы и использовать их» на восстановления Украины. Это «укрепит Украину, обеспечит подотчетность России и удержит от другой будущей агрессии».

Резолюция с таким содержанием, основанная на докладе Лулзима Баши (Албания), принята единогласно. ПАСЕ считает, что «государство-агрессор - Россия, обязана выплатить полную компенсацию за ущерб, причиненный ее противоправными действиями, включая разрушение инфраструктуры, человеческие жертвы и экономические трудности».

В резолюции также говорится, что финансовые активы российского государства, замороженные рядом стран (около 300 млрд USD), должны быть предоставлены для восстановления Украины. Документально подтвержденный ущерб инфраструктуре и экономике Украины достиг в июне 2023 года 416 млрд USD».

ПАСЕ призвала к созданию «международного компенсационного механизма» под эгидой Совета Европы. Она также рекомендовала создать «международный трастовый фонд», куда будут добавляться арестованные государственные активы РФ.

16 апреля ПАСЕ также рекомендовала пригласить Косово стать членом Совета Европы, и следить за выполнением этой страной ее обязательств.

Доклад подготовлен Дорой Бакояннис (Греция) и был принят 131 голосом за, при 29 против и 11 воздержавшихся.

В решении отмечается, что «создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством стало бы «важным шагом» для обеспечения защиты прав косовских сербов».

Это «должно стать частью будущего рассмотрения Комитетом министров заявления Косово о вступлении в Совет Европы».