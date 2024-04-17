В Шеки на месте исторической трагедии может появиться третий отель

В Шеки на месте исторической трагедии может появиться третий отель

В живописном городе Шеки, окруженном зелеными пейзажами Азербайджана, находится историческая крепость, хранящая воспоминания о прошлом. Однако недавние разоблачения бросили мрачную тень на его древние камни, обнажив тревожную историю насилия и угнетения, скрытую за его спокойным фасадом.

Айдын Салис, гражданский активист и журналист из Шеки, рассказал душераздирающую историю о невинных жертвах репрессий большевистского и царского режимов в России. Его страстный призыв почтить память тех, кто погиб во дворе исторической шекинской тюрьмы, перекликается с призывом к справедливости, которая неподвластна времени.

Повествование начинается с открытия археологических раскопок под руководством Хагани Алмамедова, научного сотрудника Института археологии и этнографии НАНА. Под землей рядом с верхними воротами крепости покоятся печальные свидетельства забытого прошлого – человеческие останки, сжимающие в руках неразорвавшиеся патроны, датируемые началом 20-го века.

Значение этих находок невозможно переоценить. Они напоминают о мрачной картине насилия и конфликтов, намекая на судьбы тех, кто встретил свой безвременный конец в стенах крепости. Были ли они турецкими военнопленными времен бурной войны 1915 года или, возможно, офицерами молодой Азербайджанской Демократической Республики, которых большевистские репрессии заставили замолчать в 1920-х годах?

Поскольку раскопки приостановились из-за нехватки финансирования, над этим местом нависла угроза забвения. Истощающиеся ресурсы туристического агентства привели к резкому прекращению поисков исторической правды, в результате чего находки были окутаны молчанием и скрыты от общественного внимания.

И все же, несмотря на этот прискорбный поворот событий, Айдын Салис выступает как голос совести, бьющий тревогу по поводу осквернения священной земли. Его страстный призыв к уважительному отношению к покойному перекликается с чувствами общества, борющегося с грузом своего прошлого.

Перспектива перепрофилирования тюрьмы-крепости в коммерческое предприятие, а именно в отель, поднимает тревожные этические вопросы. Можем ли мы с чистой совестью строить на костях невинных, предавая их память анналам забытой истории? Призыв Салиса перенести человеческие останки на специальное кладбище для жертв репрессий служит острым напоминанием о моральном императиве относиться к нашему коллективному прошлому с почтением и состраданием.

В содержательном интервью Turan археолог Хагани Алмамедов подтверждает рассказ Салиса, проливая свет на раскопки и тревожные открытия, сделанные в ходе них. Однако судьба будущих раскопок и предполагаемое использование здания крепости остаются неясными, что вызывает у сообщества опасения и неловкость.

Поскольку город Шеки стоит на перепутье, разрываясь между необходимостью развития и необходимостью считаться со своим прошлым, остается ясным одно: эхо истории невозможно заглушить. В стремлении к прогрессу нельзя забывать о безмолвных голосах прошлого.