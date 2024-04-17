Азербайджан делает все, чтобы ему не вернули право голоса в ПАСЕ - Франк Швабе

Азербайджан делает все, чтобы ему не вернули право голоса в ПАСЕ - Франк Швабе

Азербайджан делает все, чтобы ему не вернули право голоса в ПАСЕ - Франк Швабе

Возвращение права голоса делегации Азербайджана в ПАСЕ возможно в случае выполнения требований Совета Европы. Однако пока Баку не демонстрирует такое желание. Об этом в интервью агентству Turan заявил немецкий депутат Франк Швабе (Frank Schwabe) – один из инициаторов решения о лишении голоса делегации Азербайджана.

«Если вы внимательно читали доклад, принятый на январской сессии ПАСЕ, то мы отметили, что делегация лишена права голоса на один год. Мы будем готовы рассмотреть иное решение, но только с условием, что Азербайджан готов полностью следовать правилам Совета Европы. К сожалению, пока мы видим обратное. Достаточно упомянуть события последних месяцев – аресты журналистов Toplum TV, отказ освободить очень больного Губада Ибадоглу. Это все очень четкие сигналы, которые мы учитываем», - сказал депутат.

Ожидается ли что ряд стран-членов ПАСЕ поднимут вопрос о возвращении права голоса делегации Азербайджана? На это Швабе сказал, что ему известно о таком дипломатическом давлении.

«Но ПАСЕ – это не место для торговли, это организация, где действуют принципы, правила и ценности. В последние месяцы мы вновь увидели, что Азербайджан не признает и не соблюдает эти правила. Наоборот, мы видели шаги в обратном направлении, особенно после января этого года», - подчеркнул Франк Швабе.