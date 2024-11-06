Полад Асланов заключен в карцер

Руководителя сайта xeberman.com Полада Асланова после перевода в Исправительное учреждение N15 был заключен в карцер, сообщила его супруга Гюльмира Асланова.

«Мне 5 ноября вечером из Пенитенциарной службы сообщили, что Полада заключили в карцер. Они объяснили это тем, что Полад проводит голодовку, и должен быть изолирован, и так как свободных мест в санчасти нет, его посадили в карцер. На самом деле, его просто наказали», - сказала Асланова.

Утром 6 ноября она пришла в колонию, чтобы прояснить состояние мужа. Однако, свидания или телефонного разговора с мужем ей не дали.

П.Асланов объявил голодовку 4 ноября с требованием освобождения политзаключенных. После этого его этапировали из колонии N1 в колонию N15, где условия содержания хуже.

* Глава сайта xeberman.com Полад Асланов был арестован 12 июня 2019 года по обвинению в шпионаже на Иран - статья 274 УК (госизмена). Его приговорили к 16 годам лишения свободы.

Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб. Правозащитники признали его политзаключенным. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.