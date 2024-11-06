Создается объединение центральных банков ОТГ

Высокопоставленные должностные лица центральных банков Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана подписали меморандум о создании Совета центральных банков на 11-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке. Совет нацелен на укрепление сотрудничества в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности и развития технологий, говорится в заявлении генерального секретаря ОТГ Кубанычбека Омуралиева.

Члены-основатели совета, включая председателя Национального банка Кыргызстана Мелиса Тургунбаева, обозначили такие цели, как совместные исследования, обмен опытом в области денежно-кредитной политики, а также развитие платежных систем и финансовых технологий.

Наряду с формированием совета Омуралиев объявил о запуске Тюркского инвестиционного фонда (TIF) в 500 миллионов долларов, призванного стимулировать экономическое сотрудничество и торговлю между странами-членами OTG. Инициативы фонда нацелены на расширение малых и средних предприятий (МСП) во всех секторах, обеспечивая критически важную поддержку занятости и экономического роста.

«Фонд будет отдавать приоритет проектам в агробизнесе, включая агропарки и предприятия пищевой промышленности, необходимые для продовольственной безопасности и развития сельских районов», — сказал Омуралиев. Он добавил, что TIF также будет поддерживать модернизацию транспортной инфраструктуры, проекты энергоэффективных технологий и возобновляемые источники энергии для содействия «зеленой экономике» среди тюркских стран.

Сфера деятельности TIF ​​распространяется на высокотехнологичные отрасли, где предлагаемые проекты сосредоточены на производстве радиофармацевтических препаратов и полупроводников. Также на повестке дня поддержка туризма и ИТ-предприятий, направленных на усиление культурного обмена и экономических связей.

С помощью этих стратегических инициатив Тюркский инвестиционный фонд стремится углубить экономическую интеграцию и стимулировать торговлю между тюркскими государствами, что соответствует видению региональной сплоченности и росту ОТГ.