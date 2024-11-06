И.Алиев поздравил Трампа, но «забыл» поздравить Маю Санду

Глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Дональда Трампа с избранием президентом США, хотя официальные результаты выборов пока не объявлены. В то же время, Алиев так и не поздравил президента Молдовы Маю Санду, которая победила на президентских выборах 3 ноября.

В поздравлении Трампу Алиев «сердечно» поздравляет его с уверенной победой, что стало ярким выражением огромной поддержки и доверия «дружественного американского народа».

«Азербайджанская Республика придает особое значение всестороннему развитию отношений с Соединенными Штатами Америки.

Во время вашего первого президентского срока вы уделяли большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами, а также постоянному и последовательному развитию нашего сотрудничества.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что в этот период наше партнерство основывалось на взаимном доверии и поддержке, в том числе наша совместная деятельность по ряду важных направлений, особенно в борьбе с глобальными вызовами и терроризмом, в укреплении международного мира и безопасности, в обеспечении энергетической безопасности Европы, является динамичным и на подъеме характеризуется развитием.

Я хотел бы подчеркнуть вашу постоянную поддержку энергетической стратегии Азербайджана.

Воспользовавшись огромным потенциалом нашего взаимодействия с Соединенными Штатами, мы полны решимости и дальше расширять и углублять наше двустороннее партнерство во всех областях, включая политическую, торгово-экономическую, безопасность, энергетику, зеленый и цифровой переход и другие направления.

Мы верим, что во время вашего нового президентства отношения между Азербайджаном и США еще больше укрепятся и будут определены новые направления сотрудничества.

Азербайджан продолжит свою деятельность в направлении укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе.

Уверен, что мы продолжим прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и США, продвижения нашего партнерства, основанного на национальных интересах наших стран, в том числе интересов национальной безопасности.

Еще раз выражаю вам самые искренние поздравления, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей работе на благо дружественного американского народа», - говорится в поздравлении.