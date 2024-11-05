Полад Асланов
Полад Асланов переведен в колонию N 15 (обновлено)
Руководитель сайта xeberman.com Полада Асланов переведен в колонию номер 15, а не в Лечебное учреждение, как сообщалось ранее.
Об этом вечером 5 ноября сообщила его супруга. По ее словам, об этом ее сообщили из офиса омбудсмена. «Якобы, об этом мы сами просили, но этого не было», - сказала Асланова.
По ее словам, в колонии номер 15 условия содержания хуже, чем в колонии номер 1, где ранее содержался Полад.
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Полада Асланова принудительно перевели в госпиталь Пенитенциарной службы
Объявивший 4 ноября голодовку в колонии с требованием освобождения политзаключенных, учредитель сайта xeberman.com Полад Асланов вечером того же дня был принудительно переведен в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Об этом Turan сообщила его супруга Гюльмира Асланова.
После того, как Асланов объявил голодовку, его супругу пригласили в колонию, указав на бессмысленность голодовки, ибо возможности обжалования приговора исчерпаны, а помилование не ожидается. Поэтому, голодовка только навредит здоровью Асланова, который и так весит 49 кг.
«Мне дали возможность поговорить с Поладом, но он сказал, что продолжит голодовку, так как нет иной возможности протеста против несправедливого приговора», - сказала супруга. После ее ухода Асланова этапировали в лечебное учреждение пенитенциарной службы.
«Мы многократно просили госпитализировать Полада из-за серьезных проблем с почками, зубами, нарушениями в нервной системе, бессонницей, но нам отказывали. Теперь же вдруг сами решили его госпитализировать», - сказала Г.Асланова.
* Глава сайта xeberman.com Полад Асланов был арестован 12 июня 2019 года по обвинению в шпионаже на Иран - статья 274 УК (госизмена). Его приговорили к 16 годам лишения свободы.
Асланов отвергает все обвинения, заявляя, что его преследуют за разоблачение фактов коррупции среди сотрудников спецслужб.
Правозащитники признали его политзаключенным. Международные организации осудили арест Асланова и призвали освободить его. Впоследствии Верховный суд сократил срок тюремного наказания Асланова до 13 лет.
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