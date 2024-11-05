Хотя говорят, что правительство «неохотно» выделяет средства на социальный сектор, инфляция растет

Согласно заявлению Центрального банка, к концу 2024 года инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 5,1%, а в 2025 году она увеличится до 5,8%. Всего полгода назад, в апреле, банк прогнозировал инфляцию на уровне 3,5% на 2024 год и 4,2% на 2025 год.

По данным Госкомстата, годовая инфляция за девять месяцев текущего года достигла 3,5%. Однако в последние годы Кабинет министров подписал распоряжения «О неотложных мерах по усилению антиинфляционной работы в Азербайджане» и «О дополнительных мерах по усилению мониторинга инфляции и цен». Некоторые эксперты считают, что существует существенная разница между официальными показателями инфляции и реальной инфляцией.

Центральный банк заявил, что годовая инфляция остается в пределах целевого диапазона (4±2%): «В сентябре 2024 года 12-месячная инфляция составила 3,5%, при этом цены на продукты питания выросли на 2,9%, непродовольственные товары — на 1,9%, услуги — на 5,7%».

Было подчеркнуто, что хотя существенных изменений в балансе рисков инфляции не произошло, глобальная экономическая неопределенность продолжает оказывать инфляционное давление: «На фоне сохраняющейся геополитической напряженности сохраняются сбои в цепочках поставок и международных перевозках. В этих условиях возможная волатильность цен на сырьевые товары на международных рынках создает риски усиления импортной инфляции».

К внутренним факторам риска, которые могут способствовать инфляции, относятся активизация факторов затрат и чрезмерный рост совокупного спроса из-за увеличения бюджетных расходов и размещения кредитов.

Экономист Натиг Джафарли сообщил Радио Азадлыг, что у правительства достаточно инструментов для снижения инфляции: «Рост цен на дизельное топливо на 25% четыре месяца назад стал существенным фактором, влияющим на инфляцию. В сельскохозяйственном секторе дизельное топливо составляет до 40% себестоимости продукции. Это находилось под контролем правительства, и если бы цены на дизельное топливо не были повышены, показатели инфляции не были бы такими высокими, как сейчас».

Он добавил, что у правительства есть еще один мощный инструмент — таможенные и налоговые пошлины: «Любые их изменения немедленно отражаются на уровне инфляции. Если правительство хочет бороться с инфляцией, оно может снизить или даже отменить НДС на продукты питания и лекарства. Хотя существует трехуровневая система таможенных пошлин, импортируемая продукция часто облагается самой высокой ставкой в ​​15%».

По словам Джафарли, более важным долгосрочным фактором является конкурентная среда, которая может снизить инфляцию: «Хотя в Азербайджане был принят Кодекс конкуренции, мы пока не увидели никакого эффекта. Кодекс был реализован со значительным ослаблением изначально запланированных механизмов, обслуживая интересы различных групп, а не потребителей. Помимо декларативных лозунгов, мы не видим никаких реальных шагов по борьбе с инфляцией».

Он утверждает, что всегда существует значительное расхождение между реальностью и официальными цифрами: «Во многих странах, помимо общей инфляции, отдельно рассчитывается рост цен на 30 видов товаров первой необходимости. Однако в Азербайджане инфляционная корзина включает 500 товаров и услуг, и инфляция рассчитывается на основе этих цен. Поскольку цены на многие из них остаются неизменными, общие показатели инфляции снижаются. Но если мы рассчитаем рост цен на 30 товаров первой необходимости отдельно, то увидим чрезвычайно высокий рост».

Экономист Зохраб Исмаил также отметил, что цены на продукты питания значительно превышают официальные цифры: «Мы чувствуем это в повседневной жизни, и этот рост продолжится в следующем году».

Говоря об антиинфляционных мерах, эксперт отметил, что Центробанк не печатает дополнительных денег и сохраняет учетную ставку на низком уровне, однако расходы бюджета увеличивают инфляционные риски: «Особенно это касается расходов, направляемых на строительство и ремонт. Правительство «неохотно» выделяет средства на социальную сферу, но тратит большие суммы на строительство, что еще больше повышает уровень инфляции».