Президентские выборы в США: какой кандидат предпочтительнее для Азербайджана?
Сегодня в США проходят президентские выборы. Среди претендентов на пост президента — нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. 21 июля кандидат от Демократической партии на выборах 2024 года, нынешний президент Джо Байден, объявил о выходе из гонки, поддержав вице-президента Камалу Харрис. Дональд Трамп, с другой стороны, представляет на этих выборах республиканцев.
Победа какого кандидата лучше послужила бы интересам Азербайджана? Политический обозреватель Насими Мамедли отвечает на этот и другие вопросы в передаче «Сложный вопрос».
По словам Мамедли, несмотря на существующие связи Дональда Трампа с азербайджанской элитой, его победа не будет соответствовать национальным интересам Азербайджана. Если Трамп придет к власти, он, скорее всего, снимет все ограничения, связанные с нефтяным сектором. Это приведет к падению мировых цен на нефть, что не в пользу Азербайджана, поскольку его экономика во многом основана на добыче энергоносителей. Учитывая снижение объемов добычи нефти в Азербайджане, экономика страны может не выдержать такого давления.
Более того, предвыборное обязательство Трампа по укреплению доллара США также может иметь негативные последствия для экономики Азербайджана.
В случае победы Камалы Харрис для Азербайджана мало что изменится. Демократические призывы относительно прав человека не окажут существенного влияния на Азербайджан, поскольку они в основном риторические.
По мнению эксперта, шансы Трампа на победу кажутся выше. Его база поддержки включает консервативную часть общества, «реднеков» (сельских белых фермеров) и промышленников, особенно из нефтяного сектора. В отличие от Харриса, Трамп умело решает вопросы, чувствительные для этих групп, такие как опасения по поводу иммигрантов и местного управления отходами, среди прочих.
Сложный вопрос
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