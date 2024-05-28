Политзаключенный Агиль Гумбатов помещен в карцер, утверждает его супруга

Агиль Гумбатов, политзаключенный и активист Партии Народного Фронта Азербайджана, был помещен в карцер 2-го учреждения пенитенциарной службы Министерства юстиции. Его супруга Айгюн Гумбатова сообщила Turan, что эта карательная мера последовала за его протестом против отсутствия политзаключенных в списке помилованных, опубликованном 25 мая.

"Моего мужа сначала избили, затем подвергли пыткам и поместили в карцер", - сообщила Айгюн Гумбатова. В списке помилованных, обнародованном в связи с Днем Республики 28 мая, не было журналистов, правозащитников, общественных активистов и политиков, признанных международными организациями политзаключенными.

Информация о ситуации с Агилем Гумбатовым была передана Айгюн родственниками других заключенных, содержащихся в том же учреждении в поселке Бина. После вынесения приговора ее супругу Айгюн обратилась к омбудсмену. Сначала ее заверили, что дело будет расследовано, а позже сообщили, что Агиль переведен в медицинское учреждение Пенитенциарной службы.

"Когда Агиль находится в тюремной больнице, он звонит мне. В течение двух дней мой муж не звонил. Я не верю омбудсмену, моего мужа поместили в карцер", - заявила она.

Айгюн Гумбатова собиралась провести сегодня кцию протеста, но увеличение в Баку концентрации пыли, которую не переносит ее старший сын, страдающий аутизмом, помешала ее планам. Она намерена провести акцию протеста в другой день.

Агиль Гумбатов был задержан 11 августа 2021 года в связи с предполагаемым нанесением ножевого ранения жителю поселка Зиря, расположенного возле Баку. Его адвокат утверждал, что Гумбатов подписал признание под давлением после избиения. Позже Гумбатов отказался от своих первоначальных показаний, заявив, что они были даны под пытками. 15 ноября 2021 года бакинский суд приговорил Гумбатова к 10 годам тюремного заключения по обвинению в хулиганстве. Кассационная жалоба на его обвинительный приговор была отклонена Бакинским судом 7 февраля. Правозащитники признали Гумбатова политическим заключенным.

Эльхан Алиев, другой активист Партии Народного фронта, провел сегодня драматическую акцию протеста, проглотив батарейку от своих часов. По словам его адвоката Неймата Керимли, это решение было принято в ответ на отказ Бакинского апелляционного суда освободить его и исключение политзаключенных из списка лиц представленных к помилованию.

Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 года по обвинению в "мошенничестве", "изготовлении и использовании поддельного документа". Алиев назвал обвинения необоснованными, а правозащитники также признали его политическим заключенным.