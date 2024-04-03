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(8 минут назад)
Посольство Израиля в Баку опровергло сообщения об эвакуации

Посольство Израиля в Баку опровергло сообщения об эвакуации

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Посольство Израиля в Баку опровергло сообщения об эвакуации

Посольство Израиля в Баку работает в обычном режиме. Об агентству Turan сообщили в посольстве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ об эвакуации посольств Израиля в Баку и Абу-Даби.

Сообщение об этом появилось на сайте «Спутник-Армения», который ссылается на иранские телеграм каналы, близкие к Корпусу Стражей Исламской Революции и в частности, Sepah Pasdaran.

В публикации данного канала содержится призыв нанести удар по «израильским объектам в Азербайджане».

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