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(8 минут назад)
Начался визит в Азербайджан президента Конго

Начался визит в Азербайджан президента Конго

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Начался визит в Азербайджан президента Конго

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо 3 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Бакинском аэропорту его встретили первый вице-премьер Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.

О программе пребывания конголезского лидера не сообщается.

1 отзыв

  • Тогрул

    2024-04-03

    Страны побратимы

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