Начался визит в Азербайджан президента Конго
Начался визит в Азербайджан президента Конго
Президент Конго Дени Сассу-Нгессо 3 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Бакинском аэропорту его встретили первый вице-премьер Ягуб Эюбов и замминистра иностранных дел Эльнур Мамедов.
О программе пребывания конголезского лидера не сообщается.
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Тогрул
2024-04-03
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