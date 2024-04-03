Комиссия по вопросам помилования возобновила работу
Комиссия по вопросам помилования возобновила работу
Комиссия по вопросам помилований при президенте Азербайджана с 3 апреля возобновила свою работу. На сегодняшнем заседании были рассмотрены свыше 100 прошений о помиловании, поступивших от осужденных к лишению свободы, сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.
По его словам, комиссия в предстоящие недели продолжит работу, но не назвал сроки возможного помилования.
После принятия Конституции Азербайджана в 1995 г. в стране было подписано 69 распоряжений о помиловании, которые коснулись 9308 человек.
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