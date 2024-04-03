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(8 минут назад)
Комиссия по вопросам помилования возобновила работу

Комиссия по вопросам помилования возобновила работу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Комиссия по вопросам помилования возобновила работу

Комиссия по вопросам помилований при президенте Азербайджана с 3 апреля возобновила свою работу. На сегодняшнем заседании были рассмотрены свыше 100 прошений о помиловании, поступивших от осужденных к лишению свободы, сообщил член комиссии  Алимамед Нуриев.

По его словам, комиссия в предстоящие недели продолжит работу, но не назвал сроки возможного помилования.

После принятия Конституции Азербайджана в 1995 г. в стране было подписано 69 распоряжений о помиловании, которые коснулись 9308 человек.

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