В Баку ожидается ветер, в регионах – осадки
В Баку ожидается ветер, в регионах – осадки
В четверг, 4 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В ряде мест возможны осадки. Ветер северо-западный ветер, порывистый, который ослабнет к вечеру.
Температура воздуха ночью составит +6 +11°, днем +11 +16 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба..
По районам Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град.
В горных районах возможен снегопад, не исключены грозы и град. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.
Температура воздуха ночью в низменности составит +7 +11°, днем +17 +22°. В горах ночью ожидается +2 +7°, днем +12 +17°.
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