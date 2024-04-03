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(7 минут назад)
В Баку ожидается ветер, в регионах – осадки

В Баку ожидается ветер, в регионах – осадки

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Баку ожидается ветер, в регионах – осадки

В четверг, 4 апреля в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В ряде мест возможны осадки. Ветер северо-западный ветер, порывистый,  который ослабнет к вечеру.

Температура воздуха ночью составит +6 +11°, днем ​​+11 +16 градусов, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба..

По районам Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы и град.

В горных районах возможен снегопад, не исключены грозы и град. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью в низменности составит +7 +11°, днем +17 +22°. В горах ночью ожидается +2 +7°, днем +12 +17°.

 

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