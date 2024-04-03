Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы

Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы

Нахчыванский суд по тяжким преступлениям под председательством Гусейна Мамедова приговорил бывшего главу Нахчыванской пенитенциарной службы, генерал-майора юстиции Тофига Гасанова к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору, будет направлено представление для отзыва у Гасанова звания генерал-майора юстиции и медали "За Отечество".

Тофик Гасанов был арестован в январе 2023 года сотрудниками Службы госбезопасности по обвинению по статьям: 179 (растрата с причинением значительного ущерба) и 311 (взяточничество в крупном размере).