Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы
Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы
Нахчыванский суд по тяжким преступлениям под председательством Гусейна Мамедова приговорил бывшего главу Нахчыванской пенитенциарной службы, генерал-майора юстиции Тофига Гасанова к 10 годам лишения свободы.
Согласно приговору, будет направлено представление для отзыва у Гасанова звания генерал-майора юстиции и медали "За Отечество".
Тофик Гасанов был арестован в январе 2023 года сотрудниками Службы госбезопасности по обвинению по статьям: 179 (растрата с причинением значительного ущерба) и 311 (взяточничество в крупном размере).
Написать отзыв
Политика
-
- 4 апрель 2024, 10:20
Соединенные Штаты в среду отреагировали на сообщения, что правящая партия Грузии планирует вновь принять спорный законопроект об «иностранных агентах», отмененный в прошлом году на фоне массовых протестов.
-
- 4 апрель 2024, 09:13
США поддерживают продолжающиеся мирные усилия на Южном Кавказе, которые, принесут «экономические выгоды всему региону».
-
- 3 апрель 2024, 19:27
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 апреля позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
-
- 3 апрель 2024, 17:28
Комиссия по вопросам помилований при президенте Азербайджана с 3 апреля возобновила свою работу. На сегодняшнем заседании были рассмотрены свыше 100 прошений о помиловании, поступивших от осужденных к лишению свободы, сообщил член комиссии Алимамед Нуриев.
1 отзыв
Тогрул
2024-04-03
При особом желание по этим статьям можно привлечь любого работника пенитанциарной системы мздоимства. Что не является странным после ареста мздоимство не прекращалось не на минуту.