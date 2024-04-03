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(8 минут назад)
Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы

Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бывший глава Нахчыванской пенитенциарной службы осужден на 10 лет тюрьмы

Нахчыванский суд по тяжким преступлениям под председательством Гусейна Мамедова приговорил бывшего главу Нахчыванской пенитенциарной службы, генерал-майора юстиции Тофига Гасанова к 10 годам лишения свободы.

Согласно приговору, будет направлено представление для отзыва у Гасанова звания генерал-майора юстиции и медали "За Отечество".

Тофик Гасанов был арестован в январе 2023 года сотрудниками  Службы госбезопасности по обвинению по статьям: 179 (растрата с причинением значительного ущерба) и 311 (взяточничество в крупном размере).

1 отзыв

  • Тогрул

    2024-04-03

    При особом желание по этим статьям можно привлечь любого работника пенитанциарной системы мздоимства. Что не является странным после ареста мздоимство не прекращалось не на минуту.

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