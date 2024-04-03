Алиев выразил Блинкену недовольство Баку трехсторонней встречей США-ЕС-Армения

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 3 апреля позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, Блинкен отметил, что решил внести ясность в связи с поступающими ему сведениями об обеспокоенности азербайджанской стороны в связи с предстоящей 5 апреля трехсторонней встречей между США, ЕС и Арменией.

По словам госсекретаря США, основную суть этой встречи составят вопросы экономического развития Армении.

В свою очередь, Алиев сказал, что по имеющейся у него информации в процессе подготовки к трехсторонней встрече обсуждались также вопросы военной поддержки Армении и совместных военных учений, создания военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружения Армении по линии Европейского механизма мира ЕС и бюджета США.

Глава государства подчеркнул, что подобные шаги антиазербайджанской направленности и политика вооружения Армении Францией, служат гонке вооружений и приведут к провокациям в регионе.

Блинкен заверил Алиева в том, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы переговоров между Азербайджаном и Арменией.

По словам Алиева, обсуждения министров иностранных дел Азербайджана и Армении по тексту мирного соглашения в Берлине были полезны с точки зрения продвижения процесса и существует потребность в ускорении переговоров.

Алиев также назвал необоснованными обвинения на Западе в адрес Азербайджана о якобы планах Баку совершить нападение на Армению.

В этой связи Алиев назвал ложью заявление главы МИД Франции 2 апреля на пресс-конференции с Блинкеном о не признании Азербайджаном территориальной целостности Армении и создании им угрозы Армении.

Алиев подтвердил приверженность Азербайджана заявлению, принятому в октябре 2022 г. в Праге и Алматинской декларации от 1991 г.

Президент Азербайджана выразил мнение, что непрозрачная подготовка трехсторонней встречи 5 апреля США, ЕС и Армении, ее неинклюзивный характер и не отсрочка ее в связи с замечаниями Баку, не будет способствовать миру, сотрудничеству на Южном Кавказе, а приведет к созданию разъединительных линий и в итоге возникновению напряженности.

Алиев и Блинкен обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США.

Блинкен, напомнив об обсуждениях с Алиевым в февраля этого года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил о намерении США расширять сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах.

Он также отметил контакты представителей двух стран в рамках подготовки предстоящей конференции COP29 в Баку.

Алиев со своей стороны отметил, что и Азербайджан заинтересован в развитии связей с США по обсужденным на встрече в Мюнхене направлениям.

Он отметил, что конференция COP29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между двумя странами в области климатических изменений, зеленых технологий.