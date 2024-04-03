Угрожает ли Азербайджану сближение Еревана с Западом?

Официальный Баку через проправительственные СМИ тиражирует обеспокоенность планами Запада «дестабилизировать» ситуацию в регионе. Эта пропаганда заметно усилилась накануне трехсторонней встречи в Брюсселе премьера Армении с госсекретарем США и главой Еврокомиссии.

Примечательно, что оценки Баку и Москвы в этом вопросе совпадают, как и во многих других, касающихся Запада.

Повестка дня предстоящей 5 апреля встречи в Брюсселе объявлена, как поддержка стабильности, безопасности Армении и решение ее экономических и гуманитарных проблем.

Более конкретно выразился бывший генсек НАТО Расмуссен, который уже пару лет выступает, как откровенный лоббист интересов Армении на международной арене. Накануне воглавляемая им «Сеть друзей Армении» опубликовала доклад с рекомендациями странам Евросоюза.

В частности, предлагается либерализация визового режима с Арменией, принятие мер по экономической поддержке Еревана, развитию здравоохранения, верховенству закона, соблюдению прав человека и демократии.

Рекомендовано также субсидировать импорт в Армению основных продуктов питания. Параллельно ЕС должен поддержать развитие экономики Армении и пригласить ее стать членом Европейского энергетического сообщества, помочь в переходе к зеленой энергетике и диверсификации источников энергии.

В докладе говорится, что Евросоюз должен усилить Армению, чтобы «предотвратить новую войну». Именно поэтому необходимо укрепление сотрудничества между ЕС и Арменией в сфере безопасности и предоставить Армении статус кандидата в ЕС.

В докладе отмечается, что Армения оказалась в крайне нестабильной среде безопасности, ибо «Азербайджан продолжает представлять угрозу и подает сигнал, что готовится к нападению на Армению», поэтому есть необходимость поставок военной помощи Армении, включая современную западную технику.

Рекомендации, особенно в сфере безопасности, выглядят серьезно, однако насколько они реализуемы? Трудно представить, что на фоне войны в Украине Европа способна выделить вооружения Армении. Но это только рекомендации, а не принятый план. О том, что вопросы безопасности на встрече подразумевают только защиту суверенитета Армении, однозначно подтвердили представители Евросоюза и Госдепартамента США.

Обеспечение безопасности - это не только вооружения, но и политическая поддержка. Вот тут сомнений быть не должно. Запад будет всячески поддерживать безопасность Армении, но это не означает проявление вражды к Азербайджану, а стремление не допустить уничтожение независимости Армении. Наша официальная пропаганда трактует это иначе и пестрит заголовками типа: «Пашинян продал Армению Западу!», «Армения по поручению Запада подрывает позиции России на Кавказе!» Такое впечатление, что это публикации Кремлевской пропаганды, а не СМИ Азербайджана.

Так, насколько выгодно Азербайджану возврат Армении под контроль России? Допустим, что Пашинян будет свергнут и к власти придут пророссийские силы, они что скажут: открываем Азербайджану дорогу через Зангезур? Или перестанут защищать границы Армении, требуя, признать границы двух республик советского периода?

Как поведет себя Кремль если его ставленник возглавит Армению? Будет подталкивать Баку к новой войне или потребует успокоиться и считаться с интересами России?

На наших телеканалах не прекращается вакханалия, где так называемые политологи и эксперты не скрывая радости, и перебивая друг друга, прогнозируют скорый конец режима Пашиняна. Однако никто из них не говорит, а что же будет потом и почему это хорошо для Азербайджана?

Потеря независимости Армении и возврат ее в лоно российских интересов станет причиной нескольких принципиальных изменений:

Повысится вероятность того, что немалая часть армян, выехавших из Карабаха, захочет вернуться. Тогда вопрос о пребывании там российских миротворцев автоматически будет продлен. Спустя некоторое время актуализируется вопрос статуса Карабаха и тут уже позиции Запада и России совпадут. Негативное отношение Запада к Азербайджану только усилиться, ибо нас будут воспринимать, как инструмент, позволивший России свергнуть демократический режим в Армении. Дорога через Зангезур так и не будет открыта, ибо Москве важно будет поддержать новую власть, а не заставить ее идти на непопулярные шаги. Новые власти Армении будут готовы денонсировать все договоренности Еревана с Баку, объявив их предательскими и неконституционными. А это будет началом подготовки к новой войне. Сегодняшняя риторика Баку насчет «Западного Азербайджана» будет пресекаться Москвой, как «провокационная, отвергающая реалии и не способствующая установлению долгосрочного мира".

Надо ли это все Азербайджану? Неужели эти "политологи" и те, кто их иструктирует этого не понимают?

Россия борется за сохранение своих позиций в регионе. В начале 90-х мы точно также пострадали, когда захотели освободиться от влияния Кремля и что получилось? С тех пор правители России поменялись, но ее имперская политика, нет.

Пропагандистский шум вокруг встречи в Брюсселе, где «Запад будет вооружать Армению» - это лозунг, который не имеет ничего общего с реальностью и интересами Азербайджана.

Делимитация границ с условием возвращения Азербайджану его законных территорий и устранение спорных вопросов с Арменией, как и открытие Зангезурского коридора вполне решаемые вопросы путем прямого диалога между двумя сторонами. Не использовать эту возможность было бы ошибкой.