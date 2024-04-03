Как боевики ИГИЛ убивали американцев, побеждали талибов и убили 140 человек в Москве

usatoday.com: Террористическая группировка, которую США обвиняют в жестокой бойне на московском рок−концерте, неуклонно наращивает свои ряды, возможности, финансовую сеть и вербовку по всему миру из безопасного убежища в Афганистане, где правительство Талибов не смогло − а порой и не захотело - остановить ее, - сообщил USA TODAY бывшие высокопоставленный представитель американский, афганский и европейский разведки.

По словам Эдмунда Фиттон-Брауна, бывшего сотрудника ООН, вскоре после хаотичного вывода американских войск в 2021 году группировка, известная как ИГИЛ-Хорасан или ISKP, использовала Афганистан, чтобы стать наиболее боеспособным подразделением глобальной террористической организации ИГИЛ, сигнализируя о возможном возрождении ИГИЛ во всем мире. эксперт по терроризму и старший советник базирующегося в Нью-Йорке проекта по борьбе с экстремизмом.

“Возрождение угрозы ИГИЛ во всем мире, - сказал он, - скорее всего, исходит от ISKP, чем от других филиалов ИГИЛ”.

По словам экспертов, эта группировка стояла за смертоносными взрывами террористов−смертников возле аэропорта Кабула в августе 2021 года, в результате которых погибли более 170 афганцев и 13 военнослужащих США, и нацелилась на ряд зарубежных целей.

Ахмад Зия Серадж, бывший глава афганского национального управления безопасности, сказал, что “основной посыл группировки заключается в том, что Афганистан является самым безопасным местом в мире для ISKP". Ее разведывательное проникновение в ряды талибов является довольно глубоким и значительным”.

Генерал-лейтенант армии в отставке Майкл К. Нагата, возглавлявший силы специальных операций США в регионе, заявил, что “никого не должно удивлять’, что теракт в Москве, в результате которого погибли 143 человека, был совершен подразделением "Исламского государства".

“Транснациональный охват, мощь и экспансия ИГИЛ возросли и стали более могущественными” после вывода войск США из Афганистана, - сказал он.

В Афганистане нет ограничений

ИГИЛ, салафитское джихадистское движение, превзошло другие террористические группировки по географическому охвату и смертоносности. Некогда связанная с "Аль-Каидой", которая совершила теракты в США 11 сентября 2001 года, в 2014 году ИГИЛ провозгласила себя независимым халифатом в Сирии и Ираке.

Несколько лет спустя ИГИЛ, почти разгромленное американскими, иракскими и курдскими силами, вернуло себе часть территории и распространилось на страны Африки к югу от Сахары, Азию и другие регионы Ближнего Востока.

“Только в африканской части ИГИЛ больше людей, чем было у ”Аль-Каиды" во всем мире", - сказал Нагата, ныне советник по стратегическим вопросам в CACI International.

В Афганистане группировка использовала многие слабые стороны "Талибана", включая его неспособность контролировать территорию, отсутствие присутствия на дорогах Афганистана, дискриминацию этнических меньшинств и ультраконсервативных мусульман-салафитов со стороны движения, в котором доминируют этнические пуштуны, и неспособность регулярно платить солдатам, говорят эксперты.

С момента вывода войск США ряды ISKP, по оценкам, выросли с 4000 до 6000 человек, включая боевиков и членов их семей. Согласно отчетам Совета Безопасности ООН, в нее входят афганцы и военнослужащие из Пакистана, Центральной Азии, Ирана, России, Турции, Азербайджана и горстка арабских боевиков, которые отправились из Сирии в Афганистан в 2022 году.

“Вывод войск администрации Байдена из Афганистана создал опасную "слепую зону" для террористических угроз в адрес американцев и наших партнеров", - заявил сенатор-республиканец от штата Айдахо. Джеймс Риш, высокопоставленный член сенатского комитета по международным отношениям, заявил об этом в своем заявлении. "Не далее как в прошлом месяце командующий ЦЕНТРАЛЬНЫМ командованием Вооруженных сил США предсказал, что такие группировки, как ИГИЛ-К, смогут проводить атаки за рубежом всего через шесть месяцев. Администрация должна удвоить усилия по противодействию угрозам, исходящим от террористических группировок”.

Что означает ИГИЛ-К?

Хорасан относится к древнему региону, который включал в себя части современного Ирана, Туркменистана и северного Афганистана. ИГИЛ-К, или ИГИЛ-Хорасан, означает стремление Исламского государства стереть существующие национальные границы и вернуть региону статус независимой провинции при различных мусульманских династиях в восьмом и девятом веках. ISKP расшифровывается как провинция Исламского государства Хорасан.

ISKP уже использовала свою базу в Афганистане для отражения угроз в адрес других врагов. В 2022 году она атаковала посольства России и Пакистана, а также отели, в которых проживали граждане Китая в Афганистане. Она также атаковала объекты в соседних Иране, Пакистане, Узбекистане и Таджикистане.

Нападая как на талибов, так и на западных врагов

Во многих из этих нападений были замешаны граждане Таджикистана. Российские официальные лица утверждают, что четверо предполагаемых московских боевиков - таджики. В июле 2023 года девять граждан Центральной Азии, связанных с ISKP, включая подозреваемых из Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, были арестованы в Германии и Нидерландах и обвинены в подготовке терактов. В том же месяце Министерство финансов США ввело санкции против 13 человек на Мальдивах за их участие в деятельности по финансированию терроризма, связанной с ISKP.

Созданная в 2014 году из бывших членов террористических группировок в Афганистане, Пакистане и Узбекистане, включая "Аль-Каиду", ISKP ставит своей целью создание глобального халифата.

Эксперты говорят, что талибы находятся во власти ИГИЛ-К с тех пор, как захватили Афганистан в 2021 году.

Он называет талибов “грязными националистами” за их незаинтересованность в глобальной священной войне, стремится свергнуть правительство Пакистана и наказать Иран за то, что он является “авангардом’ мусульман-шиитов. Она атакует интересы Китая и России, чтобы помешать им оказывать помощь "Талибану", а также потому, что, как утверждают СМИ ISKP, они являются врагами ислама.

Одним из самых впечатляющих достижений ISKP стало проведение сложной глобальной кампании по набору персонала в Интернете через свое информационное агентство Al-Azaim Media.

Смертоносная пропаганда на нескольких языках

С тех пор как Сананулла Гафари, известный как Шахаб аль-Мухаджир, который, как сообщается, получил образование инженера в Кабульском университете, был назначен лидером ISKP в июне 2020 года, пропаганда группировки вышла за рамки традиционных видеороликов и сценариев на арабском, пушту и дари и охватила девять других языков: английский, фарси, Хинди, кыргызский, малаялам, русский, таджикский, урду и узбекский.

Чтобы вербовать террористов-смертников и боевиков, в социальных сетях ISKP размещаются изображения изуродованных тел и разрушенных зданий на привлекательном фоне и комментарии, специально предназначенные для распространения в TikTok, Telegram, Facebook и менее известных приложениях.

У него также есть онлайн-журнал "Голос Хорасана", который публикует материалы на семи языках.

В ежегодном отчете, опубликованном в сентябре 2022 года, Al-Azaim Media сообщила, что выпустила 750 аудиокассет, 108 видеороликов и 175 книг, включая как оригинальные произведения, так и переводы.

Борьба "со всеми неверными и вероотступниками"

“ИГИЛ-К - единственное подразделение ИГИЛ, у которого есть собственные независимые СМИ”, - сказал Фиттон-Браун, используя другую аббревиатуру "Исламского государства".

Группировка также проводит онлайн-тренинги, - сказал Серадж. - Они обеспечивают организованное и непрерывное обучение своих членов с помощью приложений для социальных сетей”.

Чтобы подорвать авторитет "Талибана", "Аль-Азаим" называет его этнической пуштунской националистической группировкой, а не законной религиозной властью, и обвиняет "Талибан" в сговоре с врагами ислама, такими как Китай, Россия и правительства Центральной Азии.

Типичным является заявление, опубликованное 20 января в журнале “Хорасан", в котором боевики "Талибана" призывались переходить на сторону ISKP, рекламируя ее как армию, которая "не уважает ни Америку, ни Израиль и не принимает приказы ни из России, ни из Китая, но, вопреки всем неверным и вероотступникам на земле, начала джихад....”

Согласно отчету CEP и немецкого политического аналитического центра Konrad-Adenauer-Stiftung Foundation, Гафари заменил старую структуру ISKP и назначил своих доверенных лиц на наиболее важные посты.

Награда в размере 10 миллионов долларов США

В 2022 году Госдепартамент объявил награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке. В нем говорилось, что “Гафари отвечает за одобрение всех операций ИГИЛ-К по всему Афганистану и организацию финансирования для их проведения”.

ИГИЛ, основное исламское государство в Ираке и Сирии, поручило Гафари возродить ISKP. Он распространил вербовку на более молодых афганцев, особенно студентов университетов и несалафитов, что привело к вербовке узбеков, таджиков и других лиц в Афганистане и за рубежом.

Массовое убийство в Москве 22 марта, как и все драматические теракты, было задумано для того, чтобы поднять авторитет ИГИЛ не только среди национальных государств, но и среди недовольных, которые, возможно, рассматривают ИГИЛ как насильственную альтернативу жизни.

ИГИЛ - “самая мощная, наиболее убедительная и наиболее стратегически эффективная террористическая группировка в современной истории”, - сказал Нагата. “У них очень эффективная сеть, которая простирается от Восточной Азии до Западной Африки и даже до Тихого океана и за его пределы. "Аль-Каида" никогда не была такой мощной. Ни одна другая террористическая группировка в современной истории никогда не совершала ничего подобного”.