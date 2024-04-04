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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Блинкен призвал Алиева освободить несправедливо арестованных

США поддерживают продолжающиеся мирные усилия на Южном Кавказе, которые, принесут «экономические выгоды всему региону». 

Именно этому будет посвящен трехсторонний саммит Армения-ЕС-США, который состоится 5 апреля, как и планировалось, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. 

"... Встречи в Брюсселе продолжаются", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN о вчерашнем звонке Блинкена Алиеву. 

Как известно, Алиев выразил обеспокоенность по поводу встречи Армения-США-ЕС.  Баку утверждает, что усиление западной поддержки Армении, включая военную, может привести к гонке вооружений в регионе и провокациям. 

Согласно сообщению Госдепа, касающегося содержании встречи, Блинкен сказал Аливу, что «нет оснований» для напряженности на границе, и предупредил, что «агрессивные действия и риторика с любой стороны подорвут перспективы мира».

Он также подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Азербайджана и отметил растущее число партнерских инициатив, включая приоритеты в области энергетики и климата. 

«Блинкен особо подчеркнул необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и в отношении прав человека и призвал освободить тех, кто был несправедливо арестован», заявил Государственный департамент.  

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