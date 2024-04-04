Блинкен призвал Алиева освободить несправедливо арестованных

США поддерживают продолжающиеся мирные усилия на Южном Кавказе, которые, принесут «экономические выгоды всему региону».

Именно этому будет посвящен трехсторонний саммит Армения-ЕС-США, который состоится 5 апреля, как и планировалось, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"... Встречи в Брюсселе продолжаются", - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN о вчерашнем звонке Блинкена Алиеву.

Как известно, Алиев выразил обеспокоенность по поводу встречи Армения-США-ЕС. Баку утверждает, что усиление западной поддержки Армении, включая военную, может привести к гонке вооружений в регионе и провокациям.

Согласно сообщению Госдепа, касающегося содержании встречи, Блинкен сказал Аливу, что «нет оснований» для напряженности на границе, и предупредил, что «агрессивные действия и риторика с любой стороны подорвут перспективы мира».

Он также подчеркнул важность двусторонних отношений между США и Азербайджана и отметил растущее число партнерских инициатив, включая приоритеты в области энергетики и климата.

«Блинкен особо подчеркнул необходимость того, чтобы Азербайджан придерживался своих международных обязательств и в отношении прав человека и призвал освободить тех, кто был несправедливо арестован», заявил Государственный департамент.