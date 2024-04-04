США критикуют планы Грузии оживить законопроект об иноагентах

Соединенные Штаты в среду отреагировали на сообщения о том, что правящая партия Грузии планирует вновь принять спорный законопроект об «иностранных агентах», отмененный в прошлом году на фоне массовых протестов.

"Мы видели сообщения о том, что рассматривается этот законопроект. В прошлом году десятки тысяч грузин вышли на улицы, чтобы заявить о своих европейских устремлениях и отвергнуть последнюю попытку реализовать этот закон", - заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопрос корреспондента Turan.

«У Грузии есть историческая возможность начать переговоры о вступлении в ЕС, и мы готовы поддержать Грузию в этом процессе», - продолжил он.

Правящая партия «Грузинская мечта» заявила в среду, что закон направлен на обеспечение прозрачности, добавив, что текст нового законопроекта будет аналогичен предыдущей версии с незначительными изменениями.

В среду руководители комитета по международным отношениям Сената США сенаторы Джим Риш и Джинн Шахин настоятельно призвали парламент Грузии отклонить этот законопроект.

«Очень обидно наблюдать за тем, как правительство Грузии возвращает закон об иностранных агентах, что еще больше разделяет страну. Это похоже на законы, которые Россия использует для ограничения гражданского общества и подавления политической оппозиции. У демократического правительства в Грузии не должно быть для этого оснований", - отметили сенаторы.

«Грузинский народ отверг этот законопроект массовыми демонстрациями в марте 2023 года. Этот законопроект лишь нанесет вред трансатлантической интеграции Грузии и ее будущему в Европейском Союзе", - подчеркнули сенаторы.