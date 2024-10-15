Правозащитники обратились в ОБСЕ в связи с делом Автандила Мамедова

В Грузии остается неопределенной судьба азербайджанского активиста Автандила Мамедова, которому власти отказались предоставить политическое убежище.

До переезда в Грузию в 2017 году, он занимался в Азербайджане общественной и правозащитной деятельностью, однако опасаясь преследований, покинул страну.

В Грузии он основал Институт защиты прав и свобод.

После похищения в 2017 году в Тбилиси журналиста Афгана Мухтарлы Мамедов обратился за политическим убежищем в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Департамент миграции Грузии.

При этом в Азербайджане против него было возбуждено уголовное дело, а самого его объявили в розыск по линии Интерпола. В Тбилиси по запросу из Баку его однажды уже задерживали, но затем освободили. Тем не менее, ему отказали в убежище, а выехать в третьи страны он не может из-за просроченного паспорта.

Дело Мамедли, было озвучено на прошлой неделе на Конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве как пример продолжения преследования азербайджанских политэмигрантов, даже после выезда из страны, .

Представители базирующегося в Женеве Института прав человека привлекли внимание делегаций стран ОБСЕ к угрозам и необоснованному преследованию Мамедова в Азербайджане, в случае его депортации на родину.

ИПЧ призвал страны ОБСЕ принять меры по обеспечению безопасности политэмигранта.