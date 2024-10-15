Ереван о последнем заявлении Ильхама Алиева о невозможности подписать частичное мирное соглашение.
Ереван о последнем заявлении Ильхама Алиева о невозможности подписать частичное мирное соглашение
Премьер-министр Никол Пашинян предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву провести двухдневную встречу министров иностранных дел, согласовать оставшиеся статьи Мирного договора, а до проведения COP29 в Баку лидерам стран подписать сам договор. Об этом сообщил глава комиссии армянского парламента по внешним связям Саргис Ханданян, комментируя по просьбе Арменпресс последние заявления президента Азербайджана, что он не подпишет частичный мирный договор.
«В ходе неформальных контактов в Москве 7-8 октября, премьер-министр Пашинян предложил президенту Алиеву провести двустороннюю встречу. Предлагалось, чтобы главы МИД провели двухдневную встречу, согласовали одну-две несогласованные статьи Мирного договора, а затем лидеры до проведения COP-29 в Баку подписали договор», - сказал Ханданян.
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1 отзыв
Низами Алиев
2024-10-16
Это на верно по" хайский" , подписывать сырые документы ?