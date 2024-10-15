"Хезболла" заявляет, что это причинит боль Израилю, но также призывает к прекращению огня

Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Касем заявил во вторник, что поддерживаемая Ираном группировка причинит «боль» Израилю, но также призвал к прекращению огня, поскольку конфликт между ними на юге Ливана обостряется.

Израиль усилил военное давление на «Хезболлу» после вторжений в регион и целенаправленных убийств ее лидеров, включая смерть ветерана-генерального секретаря Хасана Насраллы в прошлом месяце, что стало самым серьезным ударом по группировке за последние десятилетия.

«Решение — прекращение огня. Мы не говорим с позиции слабости; если израильтяне этого не хотят, мы продолжим», — сказал Касем в записанной речи. Он добавил, что в соответствии с косвенным соглашением после прекращения огня поселенцы вернутся на север Израиля, и будут намечены дальнейшие шаги.

Израиль пока не прокомментировал эти замечания. Израильское правительство заявило, что его военные действия в Ливане направлены на обеспечение возвращения десятков тысяч жителей, покинувших свои дома на севере Израиля из-за атак «Хезболлы».

Касем заявил, что Хезболла оставляет за собой право нанести удар по любой точке Израиля в ответ на действия Израиля в Ливане. «Еще больше израильтян будут перемещены, и сотни тысяч, даже более двух миллионов, окажутся в опасности в любое время, в любой час, в любой день», — предупредил он. Он подчеркнул, что Хезболла сосредоточит свои усилия на нападении на израильские военные объекты.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал продолжить операции против «Хезболлы» «без пощады, по всему Ливану, включая Бейрут».

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что Израиль издал приказы об эвакуации, затрагивающие более четверти Ливана, через две недели после того, как израильские силы начали вторжения на юг. Рема Джамус Имсейс, директор агентства по Ближнему Востоку, сказал, что новые израильские приказы об эвакуации 20 южных деревень усилили кризис перемещения.

«Люди бегут практически ни с чем», — сказал Имсейс на брифинге в Женеве. За последний год в результате израильских авиаударов в Ливане погибло не менее 2309 человек, а более 1,2 миллиона человек были перемещены, согласно источникам в ливанском правительстве. Большинство жертв произошло после того, как Израиль расширил свою военную кампанию в конце сентября.

Израиль сообщил о 50 погибших, среди которых были как солдаты, так и мирные жители, с тех пор, как год назад конфликт возобновился из-за ракетных обстрелов «Хезболлой» в поддержку ХАМАС в начале войны в Газе.

В понедельник израильские авиаудары обрушились на север Ливана, в результате чего погибло по меньшей мере 22 человека, в том числе 12 женщин и двое детей, в доме, где нашли убежище перемещенные гражданские лица, сообщают представители здравоохранения. Управление ООН по правам человека призвало провести расследование инцидента, который вызвал обеспокоенность относительно соблюдения международных законов войны.

Израиль не прокомментировал удар, но заявил, что принимает все возможные меры предосторожности, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Военные операции Израиля были сосредоточены в районах долины Бекаа, пригородах Бейрута и на юге Ливана, где миротворцы ООН сообщали о неоднократных ударах по их базам, в результате которых пострадали миротворцы.

Тем временем Пентагон объявил, что в Израиль начали поступать компоненты усовершенствованной системы ПРО, которая вскоре будет введена в эксплуатацию и укрепит обороноспособность страны.

Конфликт между Израилем и «Хезболлой», возобновившийся год назад, продолжает обостряться, и четкого решения пока не видно.