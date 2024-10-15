Сообщения и аналитика российских СМИ указывают на то, что президент Путин с нетерпением ждет присутствия президента Турции Эрдогана на саммите БРИКС в Казани, запланированном на 22-24 октября. Несмотря на попытки турецких СМИ, зачастую поверхностных, привезти Владимира Путина в Анкару с начала года, эти попытки не увенчались успехом. Аналогичным образом, обсуждения о поездке Эрдогана в Москву или Сочи остались нереализованными. Хотя этот вопрос неоднократно поднимался по телевидению и в прессе, похоже, основные причины продолжают пониматься неправильно. Итак, давайте проясним еще раз: согласно соглашению между Россией, Украиной и Турцией относительно «командиров «Азова» пять командиров должны были оставаться в Турции до конца войны. Однако в июле 2023 года президент Украины Зеленский посетил Турцию и забрал с собой пятерых «командиров «Азова» — шаг, который президент Путин не смог простить. Хотя Путин и Эрдоган провели встречу один на один во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане 2-3 июля, скорее всего, этот деликатный вопрос не был поднят. Однако теперь ситуация для Турции стала сложнее, и, похоже, Путин серьезно обсудит этот вопрос во время встречи с Эрдоганом в Казани.

За последний год Турция боролась за влияние в делах Ближнего Востока, и теперь кажется маловероятным, что Турция сможет эффективно сотрудничать с Россией и Ираном для разрешения сирийского кризиса. Более того, не следует ожидать, что Россия, которая тайно поддерживает позицию Ирана против Израиля, втянет Турцию в эти стратегические процессы. Международные организации, такие как Организация тюркских государств, Организация черноморского экономического сотрудничества, Организация исламского сотрудничества, D-8 и ОЭС, когда-то высоко ценимые Эрдоганом, теперь, по-видимому, функционируют в первую очередь как механизмы распределения высоких зарплат среди приближенных к правящей партии. В результате Турция, похоже, возвращается к более традиционной политике. После драматического шага Эрдогана по перезагрузке отношений с Египтом его поездка 10-11 октября в Сербию и Черногорию, похоже, в основном сосредоточена на торговле и заполнении графика в ожидании президентских выборов в США. Поскольку возобновление отношений с США и Европейским союзом, вероятно, придется отложить до 20 января 2025 года, Анкара терпеливо отсчитывает трехмесячный период.

Недавние замечания Эрдогана, сделанные по возвращении из Сербии, о предстоящих изменениях в правительстве и руководстве партии следует понимать в этом контексте. Ситуация проста: попытки министра финансов и казначейства Мехмета Шимшека восстановить макроэкономическую стабильность были восприняты многими как «подтасовка», а его усилия по искусственному снижению показателей инфляции не смогли убедить общественность. Это воодушевило главную оппозиционную партию, которая управляет муниципалитетами в регионах, генерирующих 80% национального дохода, усилить свои призывы к досрочным выборам. В ответ такие фигуры, как спикер парламента Нуман Куртулмуш, главный советник Мехмет Учум, министр национального образования Юсуф Текин, а иногда и депутаты партии, продвигаются вперед, чтобы изменить экономическую риторику. Несмотря на эти усилия, главная оппозиционная партия, укрепленная своими успехами на местных выборах 31 марта, сумела вернуть общенациональный разговор к экономическим вопросам. Между тем, более мелкие политические партии остаются в значительной степени неактивными и неэффективными, в то время как лидер Партии националистического движения (ПНД), партнера Эрдогана по коалиции, спровоцировал спекуляции о возобновлении «мирного процесса», когда пожал руки прокурдским депутатам. Однако лидер ПНД Бахчели быстро развеял эти слухи, заявив, что «мирный процесс невозможен», и призвав террористическую группировку сдаться, тем самым вернув повестку дня в привычное русло. В ближайшие дни все внимание будет сосредоточено на изменениях в правительстве и руководстве партии, которые, как ожидается, произведет Эрдоган, и вскоре станет ясно, какие надежды могут вселить эти изменения.

В конечном счете, Турция, страна с экономикой в ​​беспорядке и внешней политикой, которая зигзагообразно менялась в течение девятилетнего пребывания Мевлюта Чавушоглу на посту министра иностранных дел, должна в первую очередь вытащить своих граждан из отчаянного положения, в котором они оказались. В период с 2002 по 2011 год Турция подавала мировой пример своими демократическими реформами, но с августа 2018 года она не смогла избежать турбулентности, влияющей на ее макроэкономические показатели. Рядовые граждане прекрасно понимают, что изменение политической повестки дня два-три раза в неделю не решит эти глубоко укоренившиеся проблемы.

Несомненно, самой опытной фигурой в современной турецкой политике и управлении является также...