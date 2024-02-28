Представительство Евросоюза запускает кампанию «Европейский год навыков»
Представительство Евросоюза запускает кампанию «Европейский год навыков»
Европейский Союз объявил 2023-2024 годы Европейским годом навыков, цель которого - придать новый импульс обучению на протяжении всей жизни, дать людям и компаниям возможность внести свой вклад в экологический и цифровой переход, поддержать инновации и конкурентоспособность. По этому случаю Представительство Европейского Союза в Азербайджане объявило о начале кампании под лозунгом «Получи правильные навыки».
Кампания началась с первого из серии семинаров, призванных повысить осведомленность о стипендиях и возможностях ЕС, организованных в партнерстве с Послами европейской молодежи (YEA).
«Европейский Союз и Азербайджан имеют прочное партнерство во многих областях, связанных с человеческим развитием, таких как образование и профессиональная подготовка», - сказал Петер Михалко, посол Европейского Союза в Азербайджанской Республике.
В эпоху зеленого и цифрового перехода важно открыть новые возможности для людей и экономики, а также помочь людям получить лучший доступ к меняющемуся рынку труда. Посредством этой кампании мы хотим напомнить, что никогда не поздно получить необходимые навыки для лучшей работы и более высоких зарплат», сказал посол.
Первый семинар привлек 100 участников, которые приехали, чтобы узнать о различных возможностях обучения и работы в ЕС, включая Erasmus+, European Solidarity Corp, College of Europe и многих других. Кампания продолжится многими другими мероприятиями, включая молодежный интеллектуальный конкурс, семинар по социальным сетям и блоггерам, семинар по карьере и заключительное мероприятие «Агора» со специальными гостями, которые будут вдохновлять будущие поколения.
В кампании также будут представлены «мотиваторы» из разных областей и с разными наборами навыков, которые будут вдохновлять людей всех возрастов и слоев общества. Цель состоит в том, чтобы показать, что никогда не поздно приобретать новые навыки или навыки, необходимые для работы в будущем. Европейский Союз является давним и стратегическим партнером Азербайджана во многих важных областях, таких как высшее образование, профессиональное образование, региональное развитие, культура, здравоохранение и другие. При поддержке ЕС многие люди открыли бизнес, занялись сельскохозяйственным производством, приобрели новые навыки и прошли обучение.
В ходе кампании информация о Европейском году навыков, истории успеха и видеоролики также будут размещены на платформах социальных сетей Представительства ЕС. Также будет подготовлен специальный выпуск для серии радиопрограмм AvropadaASAN на ASAN Radio 100 FM.
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