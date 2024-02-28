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(3 часа назад)
В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

Утром в среду в Берлине началась встреча делегаций Армении и Азербайджана во главе с министрами иностранных дел Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. 

Встреча проходит по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца.

По предварительной информации, встреча продлится два дня.

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