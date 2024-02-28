В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
В Берлине началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Утром в среду в Берлине началась встреча делегаций Армении и Азербайджана во главе с министрами иностранных дел Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Встреча проходит по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца.
По предварительной информации, встреча продлится два дня.
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