Путин хочет использовать прекращение огня в Украине для подготовки к новой атаке - Блинкен

Главный американский дипломат заявил в понедельник в Сеуле, что позиция Украины в Курске имеет решающее значение для потенциальных будущих переговоров после сообщений о том, что Киев начал контратаку в приграничном регионе, сообщает американский корреспондент TURAN.

«В какой-то момент произойдет прекращение огня, но Путин не считает это концом», - сказал Блинкен.

«Его имперские амбиции никуда не делись и он будет стремиться передохнуть, перевооружиться и снова атаковать», — сказал Блинкен, призвав к «адекватным шагам, чтобы Путин так не делал».

Блинкен отметил, что уходящая администрация президента Джо Байдена хочет гарантировать, что «Украина будет сильна, насколько это возможно». Украине понадобятся «адекватные гарантии безопасности» от Путина, добавил он.

По оценкам США и Украины, Северная Корея отправила более 10 000 военнослужащих для поддержки Москвы в Курске. Пхеньян также предоставил россиянам вооружения для войны в Украине. По словам Блинкена, Россия поставляет Северной Корее свою технику и «намерена делиться космическими и спутниковыми технологиями».

Блинкен прибыл в Сеул в воскресенье вечером для переговоров с южнокорейскими союзниками по поводу северокорейской ядерной угрозы.