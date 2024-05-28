Президент Азербайджана в День Независимости закладывает фундамент новых сел в Агдамском районе

28 мая, в День независимости, Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал важные проекты в области развития, заложив фундамент четырех новых сел в Агдамском районе — Шотанлы, Немирли, Тагибейли и Гуллуджа.

В присутствии местных чиновников и представителей общественности президент приступил к реализации строительных проектов, направленных на восстановление и модернизацию этих исторических деревень. Например, план застройки Шотанли охватывает территорию в 197,4 гектара и предусматривает размещение 3000 человек в 750 новых домах. На первом этапе 205 семей будут расселены в домах от двух до пяти комнат.

Каждая деревня спроектирована как самостоятельная единица с современными удобствами, включая школы, детские сады, медицинские центры и общественные сооружения, такие как спортивные и оздоровительные центры, торговые центры и административные здания. В планах также создание инфраструктуры, необходимой для роста сельских районов, такой как сельскохозяйственные склады, машинно-тракторные парки и даже специализированные объекты для виноградарства и животноводства.

В деревне Немирли, площадь которой составит 211 гектаров, планируется разместить 3036 человек. Она также оснащена обширными объектами, направленными на поддержку местного сельского хозяйства и предоставление комплексных общественных услуг.

Гуллуджа, самый большой из трех, раскинется на площади 388,44 гектара и, как ожидается, будет вмещать около 4000 человек. Проект включает в себя амбициозные планы по развитию сельского хозяйства, включая пункт приема молока, площадки по производству молочных продуктов и сухофруктов, завод по переработке винограда и другие объекты.

Приверженность президента Алиева этим регионам является частью более широкой стратегии по заселению и возрождению разрушенных войной районов Агдамского района с акцентом на устойчивое развитие и современную инфраструктуру, которая поддерживает как экономическое, так и социальное возрождение общины.

В тот же день т Ильхам Алиев в сопровождении Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Арзу Алиевой также посетил Ходжалы, где они осмотрели недавно отремонтированные и реконструированные 15 многоквартирных домов и встретились с первыми жителями, вернувшимися в Ходжалы.