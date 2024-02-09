Президентские выборы прошли в недемократической атмосфере – «Альянс наблюдения за выборами»
Президентские выборы прошли в недемократической атмосфере – «Альянс наблюдения за выборами»
Внеочередные президентские выборы 7 февраля прошли в неконкурентной и недемократической атмосфере, говорится в Предварительном заключении местного «Альянса наблюдения за выборами» (АНВ).
Мониторинговая миссия этой структуры состояла из семи экспертов и 20 краткосрочных наблюдателей, которые отслеживали процесс голосования и подведения итогов на 120 избирательных участках в 20 избирательных округах.
В отчете указывается, что основные оппозиционные партии бойкотировали выборы. В то же время, кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», действующий президент Ильхам Алиев не столкнулся с какими-либо трудностями.
«Наряду с общей ограничительной предвыборной средой многочисленные нарушения в день голосования значительно повлияли на честность выборов», - говорится в документе.
Медиа и гражданское общество, как до избирательной кампании, так и в период выборов, подвергались нападкам и очернению. Аресты накануне выборов 10 журналистов усилили репрессивную среду. Неблагоприятная среда для гражданского общества еще более снизило честность выборов, сказано в документе.
Представители АНВ на 11 избирательных участках столкнулись с препятствиями в ведении фото- и видеосъемок. В некоторых случаях, наблюдатели незаконно были удалены полицией.
70% участков были недоступны для лиц с ограниченными возможностями.
На 45% участков зафиксировано голосование лиц, не имеющих местной регистрации.
На 20% - были повторные голосования,
На 15% - массовые вбросы бюллетеней,
На 60% - «карусели» (голосование группами на нескольких участках).
При подсчете голосов часто нарушалась прозрачность.
На 35% участков наблюдатели не имели возможности наблюдать за подсчетОМ голосов.
На более чем 50% участков наблюдателям не выдали итоговые протоколы.
Более обстоятельная информация о зафиксированных нарушениях будет опубликована в финальном отчете АНВ.
* АНВ – местная общественная структура, созданная группой активистов гражданского общества в канун нынешних президентских выборов.
Руководитель – Мамед Мамедзаде.
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