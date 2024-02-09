Президентские выборы прошли в недемократической атмосфере – «Альянс наблюдения за выборами»

Президентские выборы прошли в недемократической атмосфере – «Альянс наблюдения за выборами»

Внеочередные президентские выборы 7 февраля прошли в неконкурентной и недемократической атмосфере, говорится в Предварительном заключении местного «Альянса наблюдения за выборами» (АНВ).

Мониторинговая миссия этой структуры состояла из семи экспертов и 20 краткосрочных наблюдателей, которые отслеживали процесс голосования и подведения итогов на 120 избирательных участках в 20 избирательных округах.

В отчете указывается, что основные оппозиционные партии бойкотировали выборы. В то же время, кандидат от правящей партии «Ени Азербайджан», действующий президент Ильхам Алиев не столкнулся с какими-либо трудностями.

«Наряду с общей ограничительной предвыборной средой многочисленные нарушения в день голосования значительно повлияли на честность выборов», - говорится в документе.

Медиа и гражданское общество, как до избирательной кампании, так и в период выборов, подвергались нападкам и очернению. Аресты накануне выборов 10 журналистов усилили репрессивную среду. Неблагоприятная среда для гражданского общества еще более снизило честность выборов, сказано в документе.

Представители АНВ на 11 избирательных участках столкнулись с препятствиями в ведении фото- и видеосъемок. В некоторых случаях, наблюдатели незаконно были удалены полицией.

70% участков были недоступны для лиц с ограниченными возможностями.

На 45% участков зафиксировано голосование лиц, не имеющих местной регистрации.

На 20% - были повторные голосования,

На 15% - массовые вбросы бюллетеней,

На 60% - «карусели» (голосование группами на нескольких участках).

При подсчете голосов часто нарушалась прозрачность.

На 35% участков наблюдатели не имели возможности наблюдать за подсчетОМ голосов.

На более чем 50% участков наблюдателям не выдали итоговые протоколы.

Более обстоятельная информация о зафиксированных нарушениях будет опубликована в финальном отчете АНВ.

* АНВ – местная общественная структура, созданная группой активистов гражданского общества в канун нынешних президентских выборов.

Руководитель – Мамед Мамедзаде.