Проармянский конгрессмен Френк Паллоун прибыл в Баку на COP29 (Видео)

«Я с нетерпением жду участия в конференции по климату COP29, чтобы продемонстрировать, что Америка по-прежнему участвует в этой борьбе, и что мы не откажемся от своих обязательств и от наших союзников". Об этом написал рано утром 16 ноября в своем аккаунте на платформе X конгрессмен Франк Паллоун - один из самых активных проармянских политиков США.

Сегодня в полдень он прибыл в Баку и присоединился к американской делегации на COP 29.

Член Комитета по энергетике и торговле Фрэнк Паллоун младший (D-NJ) ранее заявил, что осуждает планы президента Трампа вновь вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату.

«Отказавшись от роли Америки как глобального лидера в области климата, Трамп позволит нашим противникам и конкурентам заполнить пустоту, которую мы оставим после себя.Сейчас, как никогда, я с нетерпением жду участия в КС, чтобы продемонстрировать, что Америка все еще в этой борьбе и что мы не откажемся ни от своих обязательств, ни от наших союзников. Демократы просто не позволят администрации Трампа размахивать белым флагом капитуляции», заявил он.

