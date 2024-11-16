Инцидент на заседании ЦИК во время объявления результатов парламентских выборов

Инцидент на заседании ЦИК во время объявления результатов парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии в субботу утвердила итоги состоявшихся 26 октября парламентских выборов.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта" получила - 89 депутатских мандатов (53,93%).

Обладателями еще 61 депутатского мандата стали 4 оппозиционные силы: "Коалиция за перемены" - 19 (11,03%), "Единое национальное движение" - 16 (10,17%), "Сильная Грузия" - 14 (8,81%), "За Грузию" 12 (7,78%).

Однако оппозиция не признала итоги выборов и заявила, что не будет участвовать в работе парламента ввиду фальсификации выборов.

Результаты выборов не признали также президент Саломе Зурабишвили, руководство Евросоюза и США. Некоторые оппозиционные партии потребовали назначения новых выборов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отверг обвинения оппозиции в нарушениях на парламентских выборах в стране и заявил, что новых выборов не будет.

В ходе заседания ЦИК член комиссии от оппозиции Давид Киртадзе облил краской председателя этого органа Гиоргия Каландаришвили, в связи с чем на заседании был объявлен перерыв.

После возобновления заседания Каландаришвили вернулся в зал с повязкой на глазу и объявил итоги выборов.

Теперь в течение 10 дней должное состояться первое заседание парламента нового созыва.