В Абхазии контроль перешел к оппозиции

Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжания покинул столицу Сухуми после ультиматума оппозиции с требованием его отставки. За развитием событий внимательно следят «Эхо Кавказа» и Telegram-канал «Республика».

15 ноября лидеры оппозиции предъявили Бжании ультиматум после того, как он публично отказался уйти в отставку. Ему дали один час на раздумья. «Если он не уйдет в отставку, вы знаете, что мы сделаем. Мы пойдем туда, где он находится», — сказал Леван Микаа, один из лидеров оппозиции.

Позже появилась информация, что Бжания покинул город. По данным его пресс-службы, он прибыл в свое родовое село Тамыш, расположенное в 40 километрах от Сухуми. Источники в оппозиции указали на «высокую вероятность» того, что Бжания сейчас может находиться на российской военной базе.

«Если президент не выйдет на связь до утра, парламент должен созвать кворум для рассмотрения вопроса о его отречении», — заявил Микаа.

15 ноября сотни людей собрались у административного комплекса в Сухуми, чтобы выразить протест против инвестиционного соглашения с Россией. В то время как абхазские власти продвигали сделку как стимул для местной экономики, оппозиция рассматривает ее как «прямую сдачу интересов республики».

Лидеры оппозиции подчеркнули, что протесты были направлены исключительно против политики Бжании, а не против самой России, которую они назвали «стратегическим партнером» и «единственным гарантом безопасности». Демонстранты размахивали российскими флагами и скандировали «Россия!», чтобы противостоять обвинениям в антироссийских настроениях со стороны властей.

В ходе демонстрации протестующие снесли части ограждения вокруг правительственных зданий и ворвались в помещения парламента и администрации президента. Они забросали сотрудников полиции яйцами и бутылками, что побудило полицию применить дымовые гранаты, но оказать минимальное сопротивление, сообщает «Эхо Кавказа». Сообщалось о выстрелах возле парламента, в результате чего 13 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы.

На фоне беспорядков парламент отменил заседание, на котором должно было пройти голосование по ратификации инвестиционного соглашения с Москвой. Позже администрация президента пообещала отозвать соглашение.

Президент Бжания, покинувший Сухуми после протестов, планирует встретиться с жителями, сообщила ТАСС его пресс-служба. Пресс-служба также подтвердила вечером 15 ноября, что Бжания переехал в родное село Тамыш после получения ультиматума оппозиции. Протесты вспыхнули из-за законопроекта, разрешающего российским компаниям реализовывать проекты в Абхазии с рядом стимулов. Парламентское голосование по ратификации, назначенное на 15 ноября, было отложено, поскольку у здания возобновились демонстрации, участники которых требовали, чтобы законодатели проголосовали против соглашения.

Лидер оппозиции Темур Гулия сообщил протестующим в Сухуми, что власти Абхазии согласились отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В пресс-службе Бжании ТАСС сообщили, что он решил отозвать законопроект из парламента, чтобы стабилизировать ситуацию, хотя официальный отзыв он пока не подписал.

16 ноября секретарь Совета безопасности страны Рауль Лолуа заявил ТАСС, что Сухуми остается единственным очагом протестов в республике, а последние события не повлияли на обороноспособность государства. Ранее сообщалось, что Бжания обсудил с высшими должностными лицами правоохранительных органов меры национальной безопасности.

Предыстория: Независимость Абхазии

Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости в начале 1990-х годов. После войны с Грузией в 2008 году Россия признала их независимость и разместила свои войска в обоих регионах.

Впоследствии еще четыре государства-члена ООН — Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия — признали Абхазию и Южную Осетию. Однако в документах ООН обе территории по-прежнему именуются регионами Грузии. Тбилиси официально считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными российскими военными.