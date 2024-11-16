Шольц и Путин провели первый телефонный разговор за два года: основные выводы

Шольц и Путин провели первый телефонный разговор за два года: основные выводы

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 15 ноября, что стало их первым прямым общением за более чем два года. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что звонок был организован «достаточно быстро», подчеркнув внезапный характер контакта двух лидеров.

Быстрая координация вызова

На вопрос о сроках подготовки к разговору Песков ответил: «Очень оперативно», как сообщает ТАСС. Еще 11 ноября Песков дал понять, что никаких усилий по организации телефонного разговора между Шольцем и Путиным не предпринималось, и никаких сигналов из Германии на тот момент не поступало.

Позиция Шольца по конфликту на Украине

По итогам беседы канцлер Шольц подчеркнул, что конфликт на Украине не должен перерасти в прямую конфронтацию между Россией и НАТО. Он призвал к осторожности в действиях и подтвердил поддержку Германии Украине, подчеркнув важность предотвращения дальнейшего развития конфликта.

По данным канцелярии канцлера Германии, Шольц осудил то, что он назвал «агрессивной войной» России против Украины. Он призвал Путина прекратить боевые действия и вывести войска, настаивая на готовности Москвы к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру. Шольц подтвердил непоколебимую приверженность Германии поддержке Украины «столько времени, сколько необходимо». Примечательно, что канцлер провел предварительный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, прежде чем поговорить с Путиным.

Позиция Путина по кризису

Отчет Кремля о звонке отличался по тону и направленности. По сообщениям, президент Путин указал на «агрессивную политику» НАТО как на первопричину нынешнего кризиса, утверждая, что альянс превратил Украину в антироссийский оплот. Он утверждал, что Москва никогда не избегала переговоров, но подчеркивал, что любые будущие соглашения должны учитывать «новые территориальные реалии». Путин также отметил беспрецедентное ухудшение двусторонних отношений из-за того, что он назвал «враждебным курсом» немецких властей. Он повторил, что Россия по-прежнему привержена выполнению своих энергетических обязательств и выразил готовность к сотрудничеству, если Берлин проявит интерес.

Союзники по ЕС недовольны действиями Берлина

Союзники Германии по Европейскому союзу, как сообщается, были недовольны решением Шольца инициировать телефонный разговор с Путиным, согласно отчету Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Один инсайдер сообщил, что большинство государств-членов ЕС не были проинформированы о намерениях Берлина заранее, что усилило удивление и беспокойство внутри блока.

В телефонном разговоре подчеркиваются продолжающиеся дипломатические усилия на фоне напряженных отношений, поскольку обе стороны придерживаются разных точек зрения относительно причин и потенциальных путей разрешения конфликта.