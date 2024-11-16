Синоптики прогнозируют на воскресенье осадки

В воскресенье, 17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах временами пройдут дожди. Утром в некоторых местах полуострова кратковременно осадки будут носить ливневой характер. Усиливающийся временами северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха днем составит ночью +8 +10°, днем +10 +12°, сообщает Национальная служба гидрометеорологии при Минэкологии.

По районам Азербайджана, в некоторых местах временами ожидаются дожди, грозы, в горных территориях – снег.

В отдельных местностях синоптики прогнозируют ливневые дожди, есть вероятность града.

Днем, начиная с западных районов осадки постепенно прекратятся, временами ожидается туман, западный ветер ночью и утром временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит

+ 2 +7°,днем +10 +15°. В горах ночью ожидается 3-8° мороза, днем 0-3°.