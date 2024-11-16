SOCAR заявил о приверженности сокращению выбросов метана

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), которая присоединилась к глобальному нефтегазовому метановому партнерству 2.0 (OGMP 2.0) в начале этого года, провела форум 15 ноября в рамках «Зеленой зоны» COP29. Мероприятие под названием «Форум лидеров OGMP 2.0» объединило ключевые заинтересованные стороны для обсуждения прогресса и перспектив сокращения выбросов метана в нефтегазовой отрасли.

Будучи членом OGMP 2.0, SOCAR и другие компании-участники стремятся соответствовать строгим стандартам сокращения выбросов метана, используя инновационные технологии и придерживаясь передовой практики. Партнерство способствует прозрачной отчетности с использованием многоуровневой рейтинговой системы, при этом конечной целью для компаний является достижение «Золотого стандарта» — отраслевого эталона для достижения почти нулевых выбросов метана.

В форуме на COP29 в Баку приняли участие видные деятели, в том числе руководители SOCAR, TotalEnergies, Italgas, TAP AG, Shell, ADNOC и Petronas, а также представители Европейской комиссии и агентств ООН.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR Ровшан Наджаф подтвердил приверженность компании глобальным целям по сокращению выбросов и прозрачной отчетности. Он подчеркнул важность разработки точных методологий измерения и мониторинга выбросов метана, а также необходимость интеграции цифровых технологических инструментов для повышения эффективности.

«Мы стремимся расширять наши возможности в измерении выбросов метана и продолжим отдавать приоритет инновациям и прозрачности», — заявил Наджаф.

Лука Скьеппати, управляющий директор TAP AG — консорциума, отвечающего за транспортировку азербайджанского газа в ЕС, — подчеркнул достижения Трансадриатического трубопровода (TAP), европейского сегмента Южного газового коридора.

«Всего за четыре года работы мы добились значительного прогресса», — отметил Скьеппати. «Ежегодное тестирование в трех странах, где размещена инфраструктура TAP, привело к сокращению выбросов на 70% по сравнению с нашими первоначальными измерениями 2021 года. Присоединившись к OGMP 2.0 в прошлом году, TAP быстро достиг высокого рейтинга «Уровня 4». Мы стремимся достичь «Золотого стандарта» к 2026 году. Эта цель является общей для всех сегментов Южного газового коридора», — добавил он.

Метан, мощный парниковый газ, ответственен за значительную часть выбросов в нефтегазовом секторе. Хотя у него более короткий срок жизни в атмосфере, чем у CO2, метан значительно более эффективен с точки зрения потенциала потепления.

Усилия по сокращению выбросов метана стали центральным направлением международных климатических инициатив, поскольку сокращение выбросов метана может дать быстрые выгоды в смягчении последствий изменения климата.