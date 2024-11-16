Содокладчик ПАСЕ выразил обеспокоенность состоянием здоровья азербайджанских активистов  Мамедли и Ибадоглу

Содокладчик Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Лиз Кристофферсен выразила серьезную обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья активистов гражданского общества Анара Мамедли и Губада Ибадоглу.

В недавнем заявлении Кристофферсен подчеркнул критическое состояние здоровья Анара Мамедли, который находится в предварительном заключении с 30 апреля 2024 года. Мамедли, глава Центра мониторинга выборов и изучения демократии — единственной независимой организации по наблюдению за выборами в Азербайджане — является известным защитником прав человека и лауреатом Премии Вацлава Гавела за права человека 2014 года. Он также является соучредителем Climate Justice Initiative, коалиции НПО, сформированной в рамках подготовки к COP29, которая в настоящее время проходит в Баку.

«Я глубоко обеспокоена состоянием здоровья г-на Мамедли, которое значительно ухудшилось во время его содержания под стражей. Ему срочно требуется надлежащее медицинское обследование, в котором до сих пор отказывают», — заявила Кристофферсен. Она добавила, что нерешение его проблем со здоровьем может иметь необратимые последствия, и призвала власти Азербайджана оказать ему немедленную медицинскую помощь.

Мамедли, которому грозит до восьми лет тюрьмы в случае признания его виновным, находится под стражей, несмотря на призывы ПАСЕ и других международных органов пересмотреть его дело. Кристофферсен повторила свой призыв к быстрому пересмотру и настоятельно призвала власти обеспечить прозрачность и надлежащую правовую процедуру.

Содокладчик также выразил обеспокоенность состоянием здоровья Губада Ибадоглу, уважаемого ученого и эксперта по борьбе с коррупцией. Ибадоглу был освобожден из-под стражи в апреле 2024 года после того, как провел девять месяцев под стражей, но теперь находится под домашним арестом, ему запрещено выезжать из страны, и ему предъявлены обвинения, которые могут привести к тюремному заключению сроком до 17 лет. Недавно его номинировали на премию имени Сахарова Европейского парламента 2024 года.

«Доктор Ибадоглу страдает от тяжелого заболевания сердца, которое обострилось во время его заключения. Ему срочно нужна операция на сердце, которую могут провести только иностранные специалисты», — отметила Кристофферсен. Она призвала власти Азербайджана разрешить Ибадоглу пройти лечение за рубежом или разрешить иностранным врачам въехать в страну для оказания необходимой помощи.

В своем заявлении Кристофферсен также призвала к немедленному освобождению Мамедли, Ибадоглу и других правозащитников, журналистов и активистов гражданского общества, которые в настоящее время находятся под стражей. «Я призываю власти снять все политически мотивированные обвинения и освободить тех, кто подвергся нападкам в отместку за их правозащитную деятельность», — заключила она.