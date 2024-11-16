комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон
Эксклюзив: Еврокомиссар по энергетике о роли Азербайджана в поставках газа в Европу
Европейская комиссия рассматривает увеличение поставок газа из Азербайджана в Европу как весьма выгодный альтернативный источник для обеспечения энергетической безопасности ЕС, заявила комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в эксклюзивном интервью агентству Turan во время своего визита на конференцию COP29 в Баку.
«Азербайджан увеличил поставки газа по Южному газовому коридору в Европу. Тем самым он обеспечил альтернативные поставки «голубого топлива» европейским клиентам, что весьма ценно. Если производители газа в Азербайджане смогут увеличить добычу газа, это также может стать частью нашего перехода от российского газа к газу из других источников», — подчеркнул Симсон.
По ее словам, европейские страны, получающие российский газ через территорию Украины, готовятся к тому, что 31 декабря 2024 года истекает срок действия договора о транзите газа между Россией и Украиной (через узел Суджа).
«Когда Украина и Россия согласовывали это транспортное соглашение, они знали, что оно закончится в 2024 году. Все страны Европы, которые получали газ через украинский транзитный коридор, готовятся к этой ситуации. Наши подземные газохранилища заполнены, и у наших стран есть альтернативные варианты поставок газа. В этом контексте Азербайджан играет важную роль, увеличивая экспорт газа в Европу. Кроме того, закупки СПГ в настоящее время являются важнейшим элементом для ЕС», — отметил Симсон.
Стоит отметить, что до 31 декабря 2024 года транзитом через Украину будет прокачано около 15 млрд м3 российского газа, что в десять раз меньше довоенных объемов поставок (т. е. до 2022 года, когда Россия начала военные действия на территории Украины).
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