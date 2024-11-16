Выбросы углерода и миссия в Азербайджане

В настоящее время Азербайджан принимает у себя саммит сторон COP-29. Как принимающая сторона, Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы углерода до 35% к 2030 году.

Это глобальная инициатива, где каждый участник должен в первую очередь правильно понимать масштаб и перспективы этой угрозы миру. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) [1], десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым теплым за всю историю наблюдений. С 1990 по 2005 год выбросы углекислого газа увеличились на 31%. К 2008 году эти выбросы увеличили радиационное потепление, способствуя глобальному потеплению, на 35% по сравнению с 1990 годом. В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) [2] подчеркивается важность инвестиций, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, и говорится: «Глобальные инвестиции в «чистую энергетику» увеличились на 40% с 2020 года, достигнув приблизительно 1,8 триллиона долларов к 2023 году. Однако почти весь недавний рост произошел в развитых экономиках и Китае. На другие развивающиеся экономики, в которых проживает 65% населения мира и которые производят около трети мирового ВВП, приходится менее 15% инвестиций в «чистую энергетику». Учитывая, что эта цифра неудовлетворительна, отмечается, что в ближайшие годы в этот сектор следует направить больше инвестиций, чтобы сократить выбросы углерода во всем мире. К 2035 году только 5% от общего объема инвестиций, необходимых в секторе «чистой энергии», будут зависеть от новых технологий, таких как водород с низким уровнем выбросов, топливо на основе водорода, а также улавливание и хранение углерода [3].

Опыт показывает, что риски выбросов углерода выше в странах, богатых ресурсами, по сравнению с бедными ресурсами. Государства, глубоко понимающие свою глобальную миссию, стремятся минимизировать выбросы углерода, активно участвуя в этом процессе. Особенно активную роль здесь играют скандинавские страны.

Скандинавская модель и современные практики

Страны Северной Европы играют решающую роль в этом процессе, реализуя существенные реформы. Они берут на себя конкретные обязательства, и меры, принимаемые каждой скандинавской страной, и их определенные миссии очень значительны. Меры по декарбонизации, которые они реализуют, имеют важное значение с точки зрения статистики и перехода к зеленой экономике.

Норвежский пример: Норвегии удалось увеличить свой ВВП за счет доходов от продажи нефти, эффективно управляя потенциальными экологическими рисками от выбросов отходов. Страны, которые реализуют параллельные стратегии развития, обычно избегают «уродливого» экономического роста. Норвегия не только увеличивает свой ВВП, но и умело управляет будущими рисками, возникающими в результате этого роста. Норвегия стремится достичь углеродной нейтральности к 2030 году, демонстрируя свою приверженность борьбе с глобальным изменением климата. Продвигая устойчивую транспортировку с помощью стимулов и инфраструктуры, Норвегия вносит вклад в сокращение выбросов и улучшение качества воздуха. Страна также отдает приоритет энергоэффективным зданиям и умному городскому планированию. Благодаря невозобновляемым энергетическим ресурсам Норвегия стала одним из мировых лидеров в производстве возобновляемой энергии — выдающееся достижение для страны, богатой ресурсами.

Гидроэнергетика, известная как основа зеленой энергетики, является жемчужиной зеленой энергетики Норвегии [4]. Благодаря обильным осадкам и обширной сети плотин более 95% электроэнергии Норвегии вырабатывается на гидроэлектростанциях. Этот чистый и надежный источник энергии уже более века является краеугольным камнем производства энергии в Норвегии. Несмотря на полную зависимость от питьевой воды, Норвегия стремится сократить выбросы углерода как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с 1990-ми годами, демонстрируя свою решимость в борьбе с изменением климата. Инвестиции в возобновляемые источники энергии, электротранспорт и устойчивые отрасли промышленности прокладывают путь к более зеленому будущему. Гидроэнергетика и ветровая энергия составляют более 98% производства электроэнергии в Норвегии, что делает углеродную нейтральность к 2030 году достижимой целью.

Датский пример: В Дании 81% электроэнергии производится из возобновляемых источников энергии. В 2023 году Дания заняла 4-е место в рейтинге Green Future Index [5]. Это была первая страна, построившая ветровые электростанции, и в настоящее время ветровая энергия составляет более 50% электроэнергии Дании. Энергетический кризис 1970-х годов стал поворотным моментом, когда Дания использовала свои обильные ветровые ресурсы для установки первой крупной ветровой турбины в 1978 году и первой в мире морской ветровой электростанции в 1991 году. Сегодня более половины электроэнергии Дании вырабатывается с помощью энергии ветра.

Финский пример: Возобновляемые источники энергии покрывают 42% от общего потребления энергии в Финляндии. Как страна с тысячами озер и обширными лесами, Финляндия является мировым лидером в переходе на зеленую энергию. Благодаря разнообразным возобновляемым источникам энергии и амбициозным целям на будущее, биоэнергия из древесины и древесных отходов составляет около 40% [6] от общего потребления энергии в стране. Финляндия стремится достичь углеродной нейтральности к 2035 году, уверенно двигаясь к более зеленому будущему, инвестируя в возобновляемые ресурсы, повышая эффективность и используя существующую ядерную энергию.

Шведский пример: Возобновляемая энергия доминирует в Швеции, от ветряных турбин до солнечных панелей, позиционируя Швецию как пионера в построении устойчивого будущего. Ветровая энергия составляет 40%, а солнечная и гидроэнергетика в совокупности дают 30%. Благодаря многочисленным рекам и озерам гидроэнергетика обеспечивает более 40% [7] электроэнергии страны. Ветровая энергия, которая показала значительный рост в последние годы, и биоэнергия из устойчиво управляемых лесов обеспечивают дополнительную чистую энергию. Возобновляемые источники составляют более 60% от общего потребления энергии в Швеции, что является значительным достижением. Гидроэнергетика составляет около 43% от общего производства энергии в Швеции.

Борьба с негативными климатическими тенденциями

Текущие негативные тенденции в климате, включая нарушение экологического баланса, являются суровой реальностью, с которой сталкивается весь мир, особенно из-за выбросов углерода. Повышение температуры, экстремальные погодные явления и учащение засух представляют собой неблагоприятные последствия изменения климата. В совокупности они представляют серьезную угрозу для глобального климата.

Уроки, извлеченные из модели каждой страны для зеленого перехода, предполагают, что каждая страна должна демонстрировать образцовое поведение в этом направлении как историческую миссию. Планета Земля не является собственностью одного государства или нации; это дом каждого человека, живущего на этой планете. Серьезные катаклизмы, происходящие в глобальном климате, не могут не беспокоить население мира. В этой связи Азербайджан, вместе со всем миром, должен разработать ориентированные на миссию планы действий против глобального изменения климата, чтобы защитить экосистему нашей планеты, которая сама по себе является огромной экосистемой.

Источники:

[1] ВМО (2023) Глобальный климат 2011-2020: Десятилетие ускорения изменения климата , ВМО-№ 1338, Женева, Всемирная метеорологическая организация

[1] WMO (2023) The Global Climate 2011-2020: A decade of accelerating climate change, WMO-No. 1338, Geneva, World Meteorological Organization

[2] https://www.iea.org/news/bringing-down-the-cost-of-capital-is-key-to-unlocking-clean-energy-growth-in-emerging economies?fbclid=IwY2xjawFkjuhleHRuA2FlbQIxMAABHZ1a64T5O-GxktVZ0ALLY_f4vsvKr9kTypeBUq5z9eI1B5ZPWf83jc-WGw_aem_TutDXF0BtqTb6jmaxdmhmg

[3] https://www.iea.org/news/bringing-down-the-cost-of-capital-is-key-to-unlocking-clean-energy-growth-in-emerging economies?fbclid=IwY2xjawFkjuhleHRuA2FlbQIxMAABHZ1a64T5O-GxktVZ0ALLY_f4vsvKr9kTypeBUq5z9eI1B5ZPWf83jc-WGw_aem_TutDXF0BtqTb6jmaxdmhmg

[4] https://nordentalks.com/az/nordicmodel/country/norway

[5] https://nordentalks.com/az/nordicmodel/country/denmark

[6] https://nordentalks.com/az/nordicmodel/country/finland

[7] https://nordentalks.com/az/nordicmodel/country/sweden