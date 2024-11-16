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(1 час назад)
Протесты экоактивистов на COP29
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Протесты экоактивистов на COP29

На пространстве климатической конференции COP29 состоялись протестные акции с требованием увеличения промышленными государствами финансирования мер по борьбе с изменениями климата и уважения прав жителей лесных территорий.

На акции с требованием увеличения финансирования был развернут панкарт с  надписью "Pay up" («Время платить!). 

Также были подняты плакаты с лозунгами «Остановите геноцидное топливо!», «Глобальные северные правительства платите 5 трлн долларов на климатическое финансирование!», «Нет ископаемому топливу!», «Нет углеводородному рынку!» и др.

Участники  акции потребовали повышения внимания поддержке развивающих стран, которые больше всего страдают от климатического кризиса.

Группа же экоактивистов из Бразилии  провели демонстрацию в защиту людей, проживающих в лесных массивах.

Они подняли плакаты с лозунгами «Дайте обещания людям к «COP30»,  

«Климат сейчас!», «Демаркация сейчас!» и др.
 

Протесты экоактивистов на COP29 Протесты экоактивистов на COP29 Протесты экоактивистов на COP29
Протесты экоактивистов на COP29 Протесты экоактивистов на COP29 Протесты экоактивистов на COP29

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