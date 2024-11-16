Протесты экоактивистов на COP29

На пространстве климатической конференции COP29 состоялись протестные акции с требованием увеличения промышленными государствами финансирования мер по борьбе с изменениями климата и уважения прав жителей лесных территорий.

На акции с требованием увеличения финансирования был развернут панкарт с надписью "Pay up" («Время платить!).

Также были подняты плакаты с лозунгами «Остановите геноцидное топливо!», «Глобальные северные правительства платите 5 трлн долларов на климатическое финансирование!», «Нет ископаемому топливу!», «Нет углеводородному рынку!» и др.

Участники акции потребовали повышения внимания поддержке развивающих стран, которые больше всего страдают от климатического кризиса.

Группа же экоактивистов из Бразилии провели демонстрацию в защиту людей, проживающих в лесных массивах.

Они подняли плакаты с лозунгами «Дайте обещания людям к «COP30»,

«Климат сейчас!», «Демаркация сейчас!» и др.

