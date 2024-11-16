В рамках COP29 учрежден Альянс футбольных клубов во имя климата

В рамках климатической конференции COP29 в Баку по инициативе азербайджанского футбольного клуба «Карабах» с участием всемирно известных команд учрежден Альянс футбольных клубов во имя климата.

Альянс создан при совместной организации «Карабаха» и Европейской клубной ассоциации (ECA) и поддержке председательства COP29 и Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям (UN FCCC).

Наряду с «Карабахом» в Альянс вошли – «Ливерпуль», «Тоттенхэм» (оба Великобритания), «Атлетико Мадрид»,

«Реал Бетис» (оба Испания),

«Фенербахче», «Галатасарай» (оба Турция), “Удинезе” (Италия), “Порту” (Португалия), “Фламенго” Бразилия) и «Мальмё» (Швеция).

Как заявил министра молодежи и спорта Фарид Гайыбов, Азербайджан становится центром проведения спортивных мероприятий.

Он также подчеркнул значение превращения футбола, имеющего аудиторию в 4 млрд. зрителей в часть климатической конференции.

Президент ФК «Карабах» Тахир Гозал отметил, что это инициатива имеет целью «использования футболя в популяризации борьбы против климатических изменений».