Россия по-прежнему отказывает в консульском визите к арестованной журналистке

Правительство России так и не удовлетворило просьбу официальных лиц США о посещении американо-российской журналистки Алсу Курмашевой, арестованной в Казани 100 дней назад, сообщил в среду Госдепартамент США.

«Мы по-прежнему крайне обеспокоены продлением ее предварительного заключения. Наша просьба о свидании с ней была отклонена 20 декабря. Посольство США в Москве продолжает добиваться соответствующего консульского доступа», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Ведант Патель, отвечая на вопрос Turan.

Курмашева была задержана в Казани 18 октября во время посещения пожилой, больной матери. Спустя два месяца ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.

У США «нет более высокого приоритета», чем безопасность американских граждан за рубежом. «Даже один день несправедливого пребывания за решеткой — это трагедия», — заявил в свою очередь, исполняющий обязанности президента Радио Свобода Стивен Капус. «Гражданин США, незаконно удерживаемый в российской тюрьме в течение 100 дней, — это возмутительно», - отметил он.