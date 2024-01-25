  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain30 C
  • Пятница, 26 январь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 часа назад)
Россия по-прежнему отказывает в консульском визите к арестованной журналистке

Россия по-прежнему отказывает в консульском визите к арестованной журналистке

A- A A+
AZ EN
Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Россия по-прежнему отказывает в консульском визите к арестованной журналистке

Правительство России так и не удовлетворило просьбу официальных лиц США о посещении американо-российской журналистки Алсу Курмашевой, арестованной в Казани 100 дней назад, сообщил в среду Госдепартамент США.

«Мы по-прежнему крайне обеспокоены продлением ее предварительного заключения. Наша просьба о свидании с ней была отклонена 20 декабря. Посольство США в Москве продолжает добиваться соответствующего консульского доступа», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Ведант Патель, отвечая на вопрос Turan.

Курмашева была задержана в Казани 18 октября во время посещения пожилой, больной матери. Спустя два месяца ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.

У США «нет более высокого приоритета», чем безопасность американских граждан за рубежом. «Даже один день несправедливого пребывания за решеткой — это трагедия», — заявил в свою очередь, исполняющий обязанности президента Радио Свобода Стивен Капус.  «Гражданин США, незаконно удерживаемый в российской тюрьме в течение 100 дней, — это возмутительно», - отметил он.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей