Депутат осуждает ПАСЕ как инструмент давления
Депутат осуждает ПАСЕ как инструмент давления
В резкой критике Эльшад Мирбашир, член партии «Ени Азербайджан», раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), обвинив ее в том, что она превратилась в инструмент оказания давления на отдельные страны-члены. Мирбашир заявил, что ПАСЕ постоянно проявляет предвзятость в отношении Азербайджана, особенно в вопросах, связанных с оккупацией Арменией азербайджанских земель, террористическими актами против азербайджанцев и политикой этнической чистки. Подчеркнув суверенное право государств устанавливать контрольно-пропускные пункты на своей территории и устранять угрозы, Мирбашир заявил, что Азербайджан имеет право защитить себя.
По мнению Мирбашира, европейские структуры занимаются лишь имитацией и попытками выиграть время в пользу Армении. Говоря о позиции Азербайджана в ПАСЕ, он заявил, что страна больше не занимает оборонительную позицию, а активно принимает превентивные меры. Мирбашир дал понять, что, если ПАСЕ продолжит демонстрировать предвзятость, Азербайджан даст понять, что этот институт для страны не нужен.
Дипломатическое столкновение развернулось 24 января, когда азербайджанская делегация заявила о бессрочной приостановке сотрудничества с ПАСЕ. Это решение стало прямым ответом на решение ПАСЕ лишить азербайджанскую делегацию мандата на один год. Основаниями для такого решения ПАСЕ назвала нарушения прав человека, увеличение числа политических заключенных и невыполнение Азербайджаном своих обязательств. Кроме того, в ПАСЕ отметили исключение Азербайджана из организации в качестве наблюдателя на предстоящих президентских выборах.
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1 отзыв
Акпер
2024-01-25
КУ-КА-РЕКУУУ!!! Царствуй, лежа на боку!!! А ПАСЕ нам не помеха. За нас Путин , наш кирюха🤣🤣🤣