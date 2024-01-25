Влияние решения ПАСЕ: азербайджанская оппозиция размышляет о последствиях
Влияние решения ПАСЕ: азербайджанская оппозиция размышляет о последствиях
Поскольку Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) предпринимает беспрецедентный шаг по временному приостановлению полномочий азербайджанской делегации, эксперты и политики в Азербайджане взвешивают потенциальные последствия этого решения.
Председатель Центра мониторинга выборов и демократического образования Анар Мамедли выразил убеждение, что Азербайджан фактически разорвал связи с ПАСЕ задолго до недавнего решения. Мамедли сослался на неспособность страны выполнить резолюции ПАСЕ, освободить политзаключенных и создать благоприятные условия для СМИ, гражданского общества и политических партий. Он счел санкции ПАСЕ запоздалыми и назвал критической ошибкой отказ Баку разрешить наблюдателям ПАСЕ осмотреть Лачинскую дорогу и посетить Карабах. Мамедли утверждал, что Азербайджан мог позволить наблюдателям ПАСЕ посетить политзаключенных и не должен был сопротивляться отправке наблюдателей на предстоящие президентские выборы.
Ариф Гаджилы, председатель партии "Мусават", обратил внимание на меняющиеся отношения Азербайджана с цивилизованным миром, предупредив о возможных серьезных последствиях. Он предостерег от начала кампании в прессе, осуждающей ПАСЕ, посоветовав, что фундаментальные изменения во внутренней и внешней политике необходимы для предотвращения негативных последствий.
Али Керимли, председатель Партии Народного фронта Азербайджана, выразил свою обеспокоенность в Facebook, подчеркнув, что дистанцирование от Европы может укрепить союзы Армении. Керимли перечислил потенциальные последствия антиевропейской политики, включая ухудшение экономического положения, превращение Азербайджана в государство, подобное Северной Корее, ограничения на внешнее кредитование и помощь, визовые ограничения для граждан Азербайджана, выезжающих в Европу, а также продолжающиеся репрессии внутри страны.
Эти размышления азербайджанских экспертов и политиков подчеркивают сложность ситуации и потенциальное многогранное воздействие на дипломатическую, экономическую и внутреннюю сферы страны, поскольку она преодолевает последствия решения ПАСЕ.
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