США осуждают казни протестующих в Иране

Вашингтон осуждает применение иранским режимом смертной казни для «наказания людей, которые лишь реализуют свои права», считает Госдепартамент США.

«США будут продолжать предпринимать действия по поддержке народа Ирана практическими способами, как видимыми, так и невидимыми, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в регионе», — заявил в среду заместитель пресс-секретаря Ведант Патель, отвечая на вопрос TURAN о казни в Иране участника народных протестов Мохаммада Гобадлу.

Этот 23-летний молодой человек был арестован в сентябре 2022 года во время демонстрации в поддержку свободы женщин в Тегеране. Ему было предъявлено обвинение в «коррупции» и он был произвольно казнен во вторник после закрытого судебного процесса.

"Поступали многочисленные сообщения о пытках участников протестов, вынужденных признаниях и отсутствии у них адвокатов. Все это подрывает малейшую долю доверия к решениям, выносимым иранскими судами", - сказал Патель.

Когда дело доходит до привлечения иранского режима к ответственности за его пагубную деятельность, включая репрессии против собственного народа, «мы без колебаний примем меры», добавил он.