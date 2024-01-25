США осуждают казни протестующих в Иране
США осуждают казни протестующих в Иране
Вашингтон осуждает применение иранским режимом смертной казни для «наказания людей, которые лишь реализуют свои права», считает Госдепартамент США.
«США будут продолжать предпринимать действия по поддержке народа Ирана практическими способами, как видимыми, так и невидимыми, в тесной координации с нашими союзниками и партнерами в регионе», — заявил в среду заместитель пресс-секретаря Ведант Патель, отвечая на вопрос TURAN о казни в Иране участника народных протестов Мохаммада Гобадлу.
Этот 23-летний молодой человек был арестован в сентябре 2022 года во время демонстрации в поддержку свободы женщин в Тегеране. Ему было предъявлено обвинение в «коррупции» и он был произвольно казнен во вторник после закрытого судебного процесса.
"Поступали многочисленные сообщения о пытках участников протестов, вынужденных признаниях и отсутствии у них адвокатов. Все это подрывает малейшую долю доверия к решениям, выносимым иранскими судами", - сказал Патель.
Когда дело доходит до привлечения иранского режима к ответственности за его пагубную деятельность, включая репрессии против собственного народа, «мы без колебаний примем меры», добавил он.
-
-
- Политика
- 25 январь 2024 13:29
Политика
-
- 25 январь 2024, 21:53
Армения по рабочим каналам в ближайшие дни передаст азербайджанской стороне новые карты минных полей. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Службы нацбезопасности Армении в четверг.
-
- 25 январь 2024, 18:14
Решением суда срок предварительного заключения семи бывших руководителей и других высокопоставленных представителей, ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, продлен еще на 4 месяца.
-
- 25 январь 2024, 18:04
В 2023 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял 40 постановлений по делам заявителей из Азербайджана. Об этом было заявлено на сегодняшней пресс-конференции президента ЕСПЧ в Страсбурге, сообщает азербайджанская служба «Голоса Америки».
-
- 25 январь 2024, 17:43
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о праздновании 530-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта Физули. Глава государства поручил министерствам культуры, науки и образования совместно с Национальной академией наук подготовить и осуществить план мероприятий по случаю юбилейной даты.
Написать отзыв