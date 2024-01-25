Срок предварительного заключения Рубена Варданяна продлен на 4 месяца
Срок предварительного заключения Рубена Варданяна продлен на 4 месяца
25 января Сабаильский суд Баку продлил еще на 4 месяца срок предварительного ареста бывшего «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна.
Он был задержан при попытке незаконного пересечения границы Азербайджана в направлении Армении после антитеррористической операции в сентябре 2023 г. в Карабахе.
Варданян обвиняется по ст. 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение границы) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Следствие по делу Варданяна и других лидеров сепаратистов ведет Служба госбезопасности Азербайджана.
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