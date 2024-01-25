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(2 часа назад)
Срок предварительного заключения Рубена Варданяна продлен на 4 месяца

Срок предварительного заключения Рубена Варданяна продлен на 4 месяца

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Срок предварительного заключения Рубена Варданяна продлен на 4 месяца

25 января Сабаильский суд Баку продлил еще на 4 месяца срок предварительного ареста  бывшего  «госминистра» карабахских сепаратистов Рубена Варданяна.

Он был задержан при попытке незаконного пересечения границы Азербайджана в направлении Армении после антитеррористической операции в сентябре 2023 г. в Карабахе.

Варданян обвиняется по ст. 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание незаконных вооруженных формирований) и 318.1 (незаконное пересечение границы) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие по делу Варданяна и других лидеров сепаратистов ведет Служба госбезопасности Азербайджана.

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