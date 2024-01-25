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(2 часа назад)
Международная конференция к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

Международная конференция к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Международная конференция к 140-летию Мамед Эмина Расулзаде

Вторая конференция «Международные чтения Мамед Эмина Расулзаде» пройдет 30 января в Баку по случаю 140-летия одного из основателей Азербайджанской Народной Республики (1918-1920).

Конференция посвящена изучению идейного наследия Расулзаде, его многогранной деятельности как политика, журналиста,  публициста, писателя, мыслителя и ученого.

Организаторами мероприятия являются общественная группа «Дом-музей Мамед Эмина Расулзаде», Музей национальной истории Азербайджана и ряд других организаций.

Конференция пройдет в отеле Holiday.Inn, где  наряду с азербайджанскими учеными выступят представители научных кругов Турции, Германии, России,  Франции, Ирана, Швеции.

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