Россия продолжает поспешный вывод своих войск из Сирии
Россия продолжает поспешный вывод своих войск из Сирии (Видео)
Согласно данным сирийских СМИ, эвакуация российского контингента из стран продолжается.
15 декабря колонны российских войск продолжали отступать из глубины страны на базу в Хмеймим и Тартус.
Российские военно-транспортные самолеты продолжают вывозить людей и технику в аэропорты на территории России - Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу.
Для эвакуации вооружений, военной техники и личного состава используются транспортные самолеты Ил-76МД, 2 Ил-76МД и Ан-124-100.
Кадры вывода российских войск демонстрирует сирийское телевидение.
На кадрах из Хмеймима видна транспортная авиация, а также боевые самолеты СУ-27, Су-30, СУ-34.
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