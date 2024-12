Rusiya öz qoşunlarını Suriyadan tələsik şəkildə çıxarmağa davam edir (Video)

Suriya KİV-lərinin məlumatına görə, Rusiya kontingentinin ölkədən təxliyəsi davam edir.

Dekabrın 15-də Rusiya qoşunları ölkənin dərinliklərindən Xmeymim və Tartusdakı bazaya çəkilməyə davam edib.

Rusiyanın hərbi-nəqliyyat təyyarələri insanları və texnikanı Rusiya ərazisindəki hava limanlarına - Çkalovsk, Nijniy Novqorod və Mahaçqalaya aparmaqda davam edir.

Silah, hərbi texnika və şəxsi heyətin təxliyəsi üçün İl-76MD, 2 İl-76MD və An-124-100 nəqliyyat təyyarələrindən istifadə olunur.

Suriya televiziyası Rusiya qoşunlarının çıxarılmasını əks etdirən kadrları nümayiş etdirir.

Xmeymimdən yayımlanan kadrlarda nəlqiyyat aviasiyası, həmçinin SU-27, SU-30 və SU-34 hərbi təyyarələri görünür.

