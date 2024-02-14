Саакашвили поздравил Алиева из тюрьмы

Бывший президент Грузии, лидер партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана. Обращение записано на X (Твиттер). Во время записи обащения Саакашвили находился в тюремной камере (видна на заднем плане).

После непосредственного поздравления, Саакашвили отметил, что Алиев "войдет в историю как «Ильхам Победоносец».

Никто никогда не сделал для истории Азербайджана столько, сколько Ильхам Алиев. Мы братские нации, - отметил экс-президент.

"Я ваш большой поклонник. Я восхищаюсь тем, чего добился президент Алиев, и надеюсь, что Грузия сможет повторить ваш успех. Я за Единый Кавказ, я за мир в этом регионе, я за наши братские отношения между Грузией и Азербайджаном", - добавил заключенный грузинской тюрьмы М.Саакашвили.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Он покинул страну и занимал различные руководящие посты в Украине. 29 сентября 2021 года Михаил Саакашвили нелегально приехал на территорию Грузии. 1 октября стало известно, что экс-президент находится в Батуми. В тот же день он был задержан и доставлен в тюрьму города Рустави. Против него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Врачи констатировали у Саакашвили три тяжелых заболевания.

https://twitter.com/i/status/1757008399873544196