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(9 часов назад)
Саакашвили поздравил Алиева из тюрьмы

Саакашвили поздравил Алиева из тюрьмы

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Саакашвили поздравил Алиева из тюрьмы

Бывший президент Грузии, лидер партии "Единое национальное движение"  Михаил Саакашвили поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.  Обращение записано на X (Твиттер). Во время записи обащения Саакашвили находился в тюремной камере (видна на заднем плане).

После непосредственного поздравления, Саакашвили отметил, что Алиев "войдет в историю как «Ильхам Победоносец». 

Никто никогда не сделал для истории Азербайджана столько, сколько Ильхам Алиев. Мы братские нации, - отметил экс-президент.

"Я ваш большой поклонник. Я восхищаюсь тем, чего добился президент Алиев, и надеюсь, что Грузия сможет повторить ваш успех. Я за Единый Кавказ, я за мир в этом регионе, я за наши братские отношения между Грузией и Азербайджаном", - добавил заключенный грузинской тюрьмы М.Саакашвили.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах. Он покинул страну и занимал различные руководящие посты в Украине.   29 сентября 2021 года Михаил Саакашвили нелегально приехал на территорию Грузии. 1 октября стало известно, что экс-президент находится в Батуми. В тот же день он был задержан и доставлен в тюрьму города Рустави. Против него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Врачи констатировали у Саакашвили три тяжелых заболевания.

https://twitter.com/i/status/1757008399873544196

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