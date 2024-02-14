Прорыв в экономике Азербайджана или кризис...

Экономика Азербайджана продемонстрировала заметные темпы роста.

По данным Государственного Комитета Статистики (ГКС) темпы роста за последний месяц повысились с 1,1% до 5%.

В январе 2024 г. Валовой Внутренний Продукт (ВВП) страны достиг 9 млрд 131 млн манатов, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 5%. Примечательно, что всплеск экономической активности был в основном в ненефтегазовом секторе, где наблюдался рост на 12,3%.

Министерство экономики сообщило о противоположной тенденции в нефтегазовом секторе, где добавленная стоимость снизилась на 2,6%. Однако благодаря высокой инвестиционной активности, особенно в инфраструктурных проектах и ненефтяных отраслях, ненефтегазовый сектор продемонстрировал устойчивость, что отражает увеличение по сравнению с январем предыдущего года инвестиций в основной капитал на 34,1%.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев комментируя Turan эти показатели проявил осторожный оптимизм, подчеркнув необходимость всесторонней оценки динамики за год. Он объяснил январский всплеск продолжающимся действием 2023 года и отметил стратегический сдвиг страны в сторону укрепления ненефтяного сектора. Гулиев ожидает, что ненефтяной сектор будет играть все большую роль в формировании доходов бюджета.

Однако экономист Рашад Гасанов был менее оптимистичен. Подчеркнув ограниченность имеющихся данных, он заметил, что причиной январского всплеска явился приток туритсов. Гасанов отметил, что, хотя рост ненефтяного сектора дает некоторую передышку, устойчивый экономический прогресс зависит от радикальных реформ, направленных на решение институциональных проблем.

Экономист Зохраб Исмаил в интервью Радио Азадлыг сказал, что январские показатели могут вводить в заблуждение: «Азербайджан не ожидает роста в этом году. Проблема в том, что нефтегазовый сектор в Азербайджане сокращается, добыча нефти снижается, а газа добыча незначительно увеличивается. Цены падают, и это не компенсирует потерь в нефтяном секторе».

Он отметил, что рост в ненефтяном секторе вызванный ростом цен, добавив, что одна из основных причин, наблюдаемого сейчас экономического роста, - это освобожденные от оккупации территории, где уже есть люди, занимающиеся сельским хозяйством. «Это добавляется к экономическим показателям до 2021 года», - сказал З.Исмаил.

Он заявил, что серьезного роста в ненефтяном секторе в целом нет: "Наоборот, я вижу кризис. Этот кризис носит скорее институциональный характер и является результатом зависимости экономики от нефти. Он будет проявляться еще больше". в ближайшие годы».